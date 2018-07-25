Пострадавший в Эймсбери: флакон с «Новичком» был в дорогой упаковке
- 25.07.2018, 7:47
Дальнейшие события разворачивались очень быстро.
Житель английского городка Эймсбери Чарли Роули, пострадавший от отравления нервно-паралитическим веществом в конце июня, рассказал, что сам подарил флакон своей подруге, в котором, как впоследствии выяснилось, находился "Новичок", сообщает ВВС.
Подруга Роули Дон Стерджесс получила более серьезную дозу отравляющего вещества и скончалась 9 июля.
В интервью телеканалу Ай-ти-ви Роули, которого выписали из больницы несколько дней назад, рассказал, что флакон был в закрытой, дорогостоящей на вид коробке и в целлофановой упаковке, поэтому он решил, что это настоящие духи.
Где именно он нашел коробку, Роули вспомнить не смог.
Коробка с бутылочкой лежала дома у Роули пару дней, после чего он подарил ее Стерджесс.
Духами не пахло
Роули передал упаковку Стерджесс, которая сразу узнала бренд духов, открыла их, побрызгала жидкость на запястья, после чего потерла их друг о друга.
"Видимо так она и заболела. Наверное, так оказался заражен и я, когда я вставлял распылитель во флакон, часть жидкости попала мне на руки, но затем я помыл руки под краном", - добавил он.
"Это была маслянистая субстанция. Я ее понюхал, но духами не пахло. На руках ощущалась маслянистость. Я помыл руки и больше об этом не думал. Все произошло очень быстро".
Через 15 минут Дон Стерджесс почувствовала себя плохо, спросила, нет ли у Роули таблеток от головной боли, и сказала, что ей нужно лечь в ванну.
"Я зашел в ванную комнату, она лежала полностью одетая в ванной, выглядела она совсем плохо", - говорит Роули.
Через неделю она скончалась.
Роули выписали через три недели после отравления.
Флакон с "Новичком" был найден в доме Чарльза Роули
Роули винит себя за произошедшее и возмущается поведением "безответственных людей", которые оставили яд в местах, где его могли найти другие.
По его словам, Дон Стерджесс была "замечательной женщиной, которая готова была прийти на помощь всем, кто в этом нуждался".
Дон Стерджесс, как рассказал Роули, должна была переехать из Солсбери в Эймсбери, но этому не суждено было случиться.
Британские власти обратились к жителям Солсбери и других городов с предупреждением не подбирать найденные в общественных местах предметы, в особенности шприцы, иголки, косметику или предметы, сделанные из пластика, металла или стекла.
Чарльз Роули и Дон Стерджесс были отравлены через четыре месяца после попытки убийства бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии при помощи нервно-паралитического вещества "Новичок".
По неподтвержденным данным, полиции удалось установить личности нападавших на Скрипалей.
Как сообщило агентство Пресс ассошиэйшн со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования, в Скотленд-ярде считают, что в отравлении Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери участвовали несколько россиян.
Заместитель главы МВД Британии по вопросам безопасности Бен Уоллес чуть позже назвал информацию о подозрениях спекуляцией.
За отравлением Скрипалей, по мнению британских властей, стояли российские агенты. Москва отрицает причастность к отравлению.
Отравление Скрипалей привело к крупнейшему за много лет дипломатическому скандалу между Россией и Британией. Москва и Лондон выслали несколько десятков дипломатов, после чего ряд стран Запада также объявил о высылке российских диппредставителей в знак солидарности с Британией.