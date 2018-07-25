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Трамп предложил Евросоюзу взаимную отмену всех торговых пошлин

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  • 25.07.2018, 7:52
Дональд Трамп

Президент США объявил о наступлении эры свободного рынка.

Глава Белого дома Дональд Трамп 25 июля заявил в Twitter, что торговая война между США и Европейским союзом может завершиться после отказа от всех ограничений в экономическом сотрудничестве.

"У меня есть идея. И США, и ЕС отменяют все тарифы, барьеры и субсидии! Это будет знаменовать наступление свободного рынка и справедливой торговли", – написал американский президент.

Трамп подчеркнул, что Вашингтон готов приступить к реализации подобных мер, но усомнился в решительности Брюсселя. 25 июля в Вашингтон для переговоров прибудут глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и член ЕК по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем.

8 марта Трамп подписал распоряжение о введении 25-процентной пошлины на ввоз стали и 10-процентной – на ввоз алюминия. После этого Евросоюз утвердили ответные тарифы на товары из США.

Ряд стран пытаются оспорить американские пошлины во Всемирной торговой организации. Всемирный банк допускает, что торговая война может привести к глобальному экономическому кризису.


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