Трамп предложил Евросоюзу взаимную отмену всех торговых пошлин 3 25.07.2018, 7:52

Дональд Трамп

Президент США объявил о наступлении эры свободного рынка.

Глава Белого дома Дональд Трамп 25 июля заявил в Twitter, что торговая война между США и Европейским союзом может завершиться после отказа от всех ограничений в экономическом сотрудничестве.

"У меня есть идея. И США, и ЕС отменяют все тарифы, барьеры и субсидии! Это будет знаменовать наступление свободного рынка и справедливой торговли", – написал американский президент.

The European Union is coming to Washington tomorrow to negotiate a deal on Trade. I have an idea for them. Both the U.S. and the E.U. drop all Tariffs, Barriers and Subsidies! That would finally be called Free Market and Fair Trade! Hope they do it, we are ready - but they won’t! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 июля 2018 г.

Трамп подчеркнул, что Вашингтон готов приступить к реализации подобных мер, но усомнился в решительности Брюсселя. 25 июля в Вашингтон для переговоров прибудут глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и член ЕК по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем.

8 марта Трамп подписал распоряжение о введении 25-процентной пошлины на ввоз стали и 10-процентной – на ввоз алюминия. После этого Евросоюз утвердили ответные тарифы на товары из США.

Ряд стран пытаются оспорить американские пошлины во Всемирной торговой организации. Всемирный банк допускает, что торговая война может привести к глобальному экономическому кризису.