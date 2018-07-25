Социально близкие элементы Дмитрий Растаев

25.07.2018, 8:01

Дмитрий Растаев

Зачем главный энкавэдэшник рассказывает о «человеческом факторе»?

Застрелить человека в Беларуси умеют быстро. Зато когда человек звонит и просит о помощи, помощь едет как та улитка.

Отслеживать локацию мобильника по сигналу у нас горазды лишь когда надо найти оппозиционеров - мигом вычислят! А когда надо найти девушек, запершихся в ванной от насильника - тут почему-то начинаются тормоза, тут у нас ищут «по соответствующим временным нормам».

А главный энкавэдэшник страны потом лихо трындит о «человеческом факторе» и «поведении жертвы». Ну, конечно, кто же виноват в случившемся, как не сами жертвы! Державная логика последних 24-х лет.

Не удивлюсь, если в итоге убийце дадут три года общего, как давеча тому перцу, который угрохал мать и пытался сжечь ее в печи - это ж не хапуги-бизнесмены какие-нибудь, а «социально близкие элементы»! Н-да.

Дмитрий Растаев, «Фейсбук»