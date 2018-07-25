«Вода поднималась, тут просто бил фонтан» 25.07.2018, 8:09

Фото: twitter

Как на Революционной решают проблему подтоплений.

После ливней на реконструированной пешеходной Революционной устанавливают дополнительные щелевики, чтобы решить проблему потопов, сообщает tut.by.

Во вторник на Революционной работают двое строителей и экскаваторщик. За забором с баннером «Минскпромстрой» спрятана яма, выкопанная для установки щелевиков. Мужчины как раз монтируют водоотводные лотки.

— Ливневка тут не справлялась, вода поднималась, тут просто бил фонтан! Сейчас сделают расширение, поставят специальную ливневку и вода пойдет в центральную канализацию с поворотом направо, — говорят они.

Щелевик, который монтируют сейчас, будет идти от арки на Революционной, 14, огибать угол на Революционной, 16 и соединяться с ливневкой на Комсомольской.

Рабочие на объекте говорят, что они должны вмонтировать конструкции на этом участке до конца дня.

На улице у зданий до сих пор стоят баррикады из мешков с песком. Интересуемся у администратора салона «Сороки» на Революционной, которых затапливало всю прошлую неделю, как они переживают непогоду сейчас.

— После того как вырыли яму для щелевиков, вода стала уходить туда. Кроме того, рабочие почистили канализацию, поэтому потопов больше не было.

Затапливало Революционную потому, что именно в этом месте с потоком воды не справляется коллектор, который находится под землей, говорили в «Минской спадчине». Кроме того, тут были установлены единичные ливневки. Тогда проектировщики предложили установить дополнительные конструкции для сбора поверхностных вод, которые уводили были слив в коллектор «Немига».

Директор предприятия «Минская спадчина» Александр Кохан говорит, что на пешеходке будут установлено всего три щелевика.

— Один из них еще пойдет через дворовое пространство и арку между 12-м и 14-м зданием, где находится «Закон бутерброда». Там находится маленький щелевик, а мы установим широкий, какой позволит максимально высокая отметка. Он будет аналогичный, для сбора поверхностных вод, и будет уходить вниз в сторону Немиги.

Третий щелевик ляжет поперек улицы от перекрестка. То есть он будет идти от угла на Революционной, 7 и соединяться с щелевиком на углу Революционной, 16, который монтируют сейчас.

Работы по установке дополнительных щелевиков идут не по гарантийному обслуживанию, а включаются в общий счет работ. Кохан говорит, что улицу еще не ввели в эксплуатацию, поэтому считается, что сейчас устраняют замечания и работы ведутся в составе объекта.

Установку конструкций закончат в ближайшее время.