Иванишвили заявил о готовности стать президентом Грузии 25.07.2018, 8:18

Бидзина Иванишвили

Фото: РИА Новости / Александр Имедашвили

Политик находится в коротком списке «Грузинской мечты».

Председатель партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", экс-премьер Грузии Бидзина Иванишвили заявил, что его политсила рассматривает несколько кандидатур на выдвижение в президенты.

Об этом 24 июля он сказал в эфире местного "Первого канала".

Политик признал, что находится в коротком списке "Грузинской мечты" вместе с министром юстиции Теей Цулукиани, министром здравоохранения Давидом Сергиенко, министром по делам беженцев Созаре Субари и дипломатом Зурабом Абашидзе.

"У нас много достойных кандидатов, которые действительно смогут победить в первом же туре. Для быстрого, демократического развития страны будет лучше, чтобы мы поддержали достойного, независимого кандидата, если такого не будет, не поддерживать никого и пусть оппозиция делит этот институт", – отметил Иванишвили.

По его словам, "было бы интересным, чтобы "Грузинская мечта" не называла своего кандидата".

"Сегодня начиная от главы районной администрации, до премьера, вся власть принадлежит "Грузинской мечте". У нас конституционное большинство в парламенте, это немного дико звучит в Европе. Европе нравится многопартийность. К сожалению, бедна экономика, так беден и наш политический истеблишмент. Пусть ни у кого не будет иллюзии, что править должна "Грузинская мечта" и этот процесс должен продолжаться так", – пояснил он.

Бизнесмен возглавлял правительство Грузии с октября 2012 года по ноябрь 2013-го. После того как кандидат "Грузинской мечты" Георгий Маргвелашвили выиграл президентские выборы, Иванишвили ушел из политики, заявив, что его основная задача выполнена.

В апреле 2018 года Иванишвили вернулся в политику. Выборы президента Грузии должны состояться в октябре.