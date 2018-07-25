Российские шпионы в эпоху Интернета Джейми Детмер, «Голос Америки»

25.07.2018, 8:10

Дело Бутиной – очередной пример использования соцсетей в качестве инструмента разведки.

До появления Интернета шпионам было труднее внедряться в западные политические круги, чтобы получить информацию, идентифицировать тех, кого можно завербовать, заручиться помощью сторонников и организовывать активные операции – такие, как вмешательство в выборы в других странах.

Теперь у них есть такие полезные инструменты, как Facebook, LinkedIn и другие социальные сети, которые позволяют быстро расширить контакты – к примеру, с бывшими и действующими сотрудниками американской и британской разведки.

Западные государства обвиняют российские разведслужбы в активном использовании соцсетей в целях пропаганды, распространения «фейковых новостей», разжигания политических противоречий в других странах и ведения кампаний влияния на мнения западной общественности. Однако российские шпионы – в отличие от интернет-троллей – также используют интернет-ресурсы крайне хитрыми методами, чтобы протоптать себе дорогу в западные политические круги.

Подозреваемая в шпионаже россиянка Мария Бутина – очередной наглядный пример того, как социальные сети могут способствовать проведению скрытых кампаний влияния, и не только в качестве платформ для пропаганды, как отмечает сотрудник американской контрразведки, пожелавший сохранить анонимность.

До возникновения Интернета российским лоббистам приходилось выискивать объекты на различных мероприятиях в посольствах и аналитических центрах, политических конференциях и отраслевых выставках. Однако теперь они могут сочетать онлайн- и оффлайн-методы. «Бутина использовала старые приемы, появляясь на политических мероприятиях, знакомясь с людьми и затем добавляя их в друзья на Facebook или LinkedIn, и наоборот. Социальные сети – удобная платформа для того, чтобы завязывать знакомства и открывать двери в новые круги», – добавляет собеседник «Голоса Америки».

29-летней Бутиной на прошлой неделе предъявили обвинения в работе в качестве агента Кремля в США. Министерство юстиции утверждает, что она поддерживала регулярные контакты с российскими спецслужбами. Ее обвиняют в сговоре с целью работы в интересах российского правительства и отсутствии регистрации в качестве иностранного агента. Формальных обвинений в шпионаже девушке не выдвинули: вероятнее всего, поскольку ее роль заключалась не в краже государственных и военных тайн, а во внедрении в американские политические круги с пользой для российских внешнеполитических интересов, в том числе для углубления политических противоречий в западных странах и поиска каналов влияния.

Федеральная прокуратура обвиняет Бутину в сговоре с двумя американскими гражданами, один из которых был ее сожителем, а также с высокопоставленным российским чиновником. Предполагаемая цель заговора – повлиять на американскую политику в отношении России путем внедрения в ряды Национальной стрелковой ассоциации и другие консервативные лоббистские организации, потенциально имеющие влияние на администрацию Трампа.

В документе, приложенном к прошению оставить Бутину под арестом до суда, прокуратура утверждает, что она имела «контактную информацию для лиц, идентифицированных в качестве сотрудников ФСБ». Кроме того, прокуроры сообщают, что агенты ФБР видели, как Бутина в частном порядке встречалась с российским дипломатом, который в марте 2018 года был выслан из страны по подозрению в разведывательной деятельности.

Из судебных документов, поданных прокуратурой на прошлой неделе, неясно, была ли деятельность Бутиной инициирована ФСБ или же указания давал ее покровитель, зампред российского Центробанка Александр Торшин, пытавшийся таким образом укрепить свое влияние в Кремле, а ФСБ подключилось лишь впоследствии.

По словам бывшего сотрудника британской контрразведки, это не имеет большого значения, поскольку в кремлевской администрации работает множество «силовиков» – разведчиков, которые формально покинули спецслужбы, однако в глазах западной разведки по-прежнему считаются активными. Многие занимают высокие посты в правительстве российского лидера Владимира Путина, который и сам в прошлом работал в КГБ.

Как утверждается, в числе прочих традиционных приемов Бутина использовала сексуальные отношения в качестве способа сблизиться с американскими политиками и лоббистами: по словам прокуратуры, в одном из случаев она делала это, чтобы получить работу в интересовавшей ее лоббистской организации. Бутина сожительствовала с республиканским политтехнологом вдвое старше нее. По данным американских СМИ, речь идет о лоббисте Поле Эриксоне. Впрочем, она была недовольна этим сожительством и, по словам прокуроров, считала эти отношения «лишь необходимым аспектом своей деятельности».

Сама Бутина свою вину не признает. Ее адвокат Роберт Дрисколл настаивает, что девушка лишь пыталась помочь улучшить отношения между США и путинской Россией, и отрицает, что она шпионка. В пятницу он сказал в интервью CNN, что значительная часть информации, на которой базируются выдвинутые против нее обвинения, «вырвана из контекста».

Бутина, приехавшая в США в 2014 году по студенческой визе, основала организацию «Право на оружие» и, по версии обвинения, использовала активистскую деятельность в рамках «тщательно продуманного» плана с целью проникновения в Национальную стрелковую ассоциацию и другие консервативные лоббистские организации, следуя указаниям Торшина. Социальные сети оказались чрезвычайно полезным инструментом в ее попытках освоиться в консервативных политических кругах: на своей странице в Facebook девушка гордо рассказывала о встречах с различными политическими деятелями, в том числе бывшими кандидатами в президенты от Республиканской партии Риком Санторумом и Скоттом Уокером, который в настоящий момент занимает пост губернатора Висконсина.

В одном из электронных писем Бутиной, которое попало в число судебных документов, Торшин похвалил работу девушки, сравнив ее с деятельностью кремлевского агента Анны Чапмен – другой рыжеволосой россиянки, которая приобрела скандальную известность после ареста в США в 2010 году. Чапмен и еще несколько российских граждан были депортированы в Россию в июле 2010 года в рамках обмена шпионами. «Ты превзошла Анну Чапмен», – написал Торшин.

Журналист Yahoo News Майкл Исикофф не понаслышке знаком с методами Бутиной. Он в соавторстве с Дэвидом Корном написал книгу «Русская рулетка: инсайдерская история о войне Путина с Америкой и избрании Дональда Трампа» и внимательно следил за деятельностью Бутиной.

По его словам, Бутина и Торшин пытались повлиять на американские консервативные политические организации. В интервью «Национальному общественному радио» Исикофф рассказал: «Как мы с Дэвидом Корном написали в книге, есть республиканский лоббист, который помнит, как на конференции консервативного политического действия она подошла к нему и поразила его своим вниманием и стремлением поддерживать с ним связь, подружиться на Facebook. А это достаточно пожилой, лысеющий мужчина, не привыкший к такому вниманию со стороны молодых и привлекательных русских девушек».

Активное использование Интернета и социальных сетей сопряжено с определенными рисками. Активность в Facebook повышает вероятность привлечь к себе внимание как контртеррористических служб, так и журналистов. В переписке с «Голосом Америки» Исикофф рассказал, что добавил Бутину в друзья на Facebook, чтобы связаться с ней и взять у нее интервью.

А сотрудник американской контрразведки рассказал, что повышенное внимание к Бутиной обусловлено ее поведением как в реальной жизни, так и в Интернете. Ранее в этом году ее даже вызвали для дачи показаний в сенатском Комитете по разведке, где она, по данным CNN, рассказала, что ее деятельность в поддержку права на оружия финансирует российский миллиардер Константин Николаев, также связанный с Кремлем.

Дело Бутиной дополняет складывающуюся картину российской кампании влияния в США и других странах Запада, которая, по словам западных властей, направлена на обе стороны политического спектра. В советские времена Москва сосредотачивала внимание на ультралевых партиях и организациях, выступающих за ядерное разоружение, однако, согласно отчету будапештского аналитического центра «Политический капитал» от 2014 года, в последние годы Кремль стал действовать гораздо более изощренно, заигрывая не только с левыми, но и с популистским правым крылом западного политического спектра.

Политическая двойственность российской разведывательной деятельности и кампаний влияния особенно ярко проявилась в ходе празднования 10-летия канала RT в декабре 2015 года, куда была приглашена президент «Партии зеленых» Джилл Стайн. На приеме она сидела за одним столом с Путиным, а также с генералом Майклом Флинном, который недолгое время был советником по национальной безопасности Дональда Трампа, а впоследствии признал свою вину в даче ложных показаний ФБР о своих контактах с российскими чиновниками во время переходного периода перед инаугурацией Трампа.

Джейми Детмер, «Голос Америки»