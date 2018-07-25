Трамп обрушил российский рубль одним твитом 1 25.07.2018, 8:30

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Фото: reuters

Рубль упал на фоне заявления Трампа о вмешательстве России в выборы.

Во вторник вечером российская валюта резко подешевела на фоне заявления Трампа о вмешательстве России в выборы США, сообщает thebell.io.

На вечерней сессии на Московской бирже доллар поднялся с уровня 62,7 рубля в 19:00 до уровня 63,54 рубля в 19:50, то есть за 50 минут американская валюта взлетела на почти 80 копеек. Одновременно евро укрепился с уровня 73,3 рубля до уровня 74,21 рубля.

Позднее рубль отыграл часть потерь. В 20:30 доллар стоил 63,2 рубля, а евро — 73,8 рубля.

Около 19:00 мск Трамп написал в своем твиттере, что очень обеспокоен тем, что Россия будет бороться против него на предстоящих выборах. Поскольку ни один президент не был более жестким в отношении России, Трамп делает вывод, что теперь Москва будет помогать демократам. «Они определенно не хотят Трампа!» — уверен американский президент.

Еще одна возможная причина для падения — начало работы над двухпартийным законопроектом о расширении санкций США против России.

Значительных колебаний на рынке нефти в это время не было. Цена фьючерсов марки Brent во вторник поднялась на 0,80%.