МАРТ заподозрил семь крупнейших производителей мяса птицы в «ценовом сговоре» 25.07.2018, 8:29

Цены в этом секторе выросли на треть.

Цены на мясо птицы выросли практически на треть. В МАРТ считают, что для роста стоимости нет никаких оснований, и проводят антимонопольное расследование. Об этом заявил замглавы МАРТ Иван Вежновец в эфире телеканала «Беларусь 1».

«Цены на мясо птицы существенно выросли, причем за счет роста цены производителей. При тех же самых торговых надбавках производители увеличили цену и при этом отменили скидки, которые раньше предоставлялись», — заявил Иван Вежновец.

По его словам, в ряде торговых объектов цена мяса птицы выросла на 28%. В МАРТ считают, что такой существенный рост цен необоснован.

«Объективных факторов для такого роста цен на текущий момент нет. Курс стоит на месте, цены на энергоносители не растут, и иных факторов, которые так бы могли повлиять на стоимость, у производителя нет», — считают в МАРТ.

В ведомстве отметили, что в ходе мониторинга выяснилось, что семь крупнейших производителей птицы «существенно и одномоментно» подняли цены на мясо. Остальные производители подтянулись за лидерами и подняли цены до того же уровня.

«Такое единовременное повышение цен без объективных причин имеет все признаки ценового сговора. На этой неделе мы начали антимонопольное расследование в отношении крупнейших производителей мяса птицы», — добавил замглавы МАРТ.

Расследование может занять до трех месяцев, но, учитывая обстоятельства, МАРТ постарается завершить его как можно скорее. Если будет признан факт нарушения, то материалы расследования будут отправлены в суд для привлечения субъектов к административной ответственности. Максимальный размер штрафа может составить до 10% от годовой выручки.

Напомним, в июне годовая базовая инфляция, которая отражает динамику свободных цен без учета позиций, цены на которые подвержены влиянию административного и сезонного

факторов, составила 3,1 процента (2,9 процента месяцем ранее). При этом значимое влияние на изменение показателя оказал ускоренный рост цен на мясо и мясопродукты. Без учета данной группы товаров годовая базовая инфляция сохранилась бы на уровне 2,9 процента, отмечали в Нацбанке.

Так, в июне мясо и мясопродукты в целом по стране, по данным Белстата, подорожали на 1,44%. Больше всего выросли цены на полуфабрикаты из мяса птицы - на 6,8%, на кур (включая бройлеров) — на 6,3%.