В России обнаружили теневой ипотечный пузырь 25.07.2018, 8:46

Теневая схема за прошедший год удвоилась в размерах.

Российские банки резко увеличили выдачу высокорискованных ипотечных кредитов в обход регулирования центробанка, пишет finanz.ru.

Теневая схема, которая позволяет кредитным организациям продавать ипотеку без первоначального взноса, за прошедший год удвоилась в размерах.

Речь идет об операциях, при которых первоначальный взнос для получения кредита под покупку жилья оплачивается отдельным потребительским кредитом, который клиент часто берет в том же банке.

Объем таких операций по сравнению с началом 2017 года подскочил в 2,5 раза: во втором квартале схема обеспечила 4,4 тысячи выданных ипотечных кредитов, или практически каждый двадцатый займ на рынке, следует из данных, которые приводит во вторник бюро кредитных историй "Эквифакс".

Расчет проводился по следующему алгоритму: были выбраны все потребительские кредиты (без учета автокредита, кредитной карты и PSO кредита) с суммой более 100 тысяч рублей, получатели которых в течение трех месяцев взяли ипотечный кредит в том же или ином банке.

Возникшая схема "несет в себе дополнительные риски для банков - кредиторов как по потребительскому, так и по ипотечному кредитам" и может "оказывать негативное влияние как на отдельных кредиторов, так и на банковскую систему в целом", предупреждает "Эквифакс".

"Процент первоначального взноса по ипотечному кредиту во всём мире является одним из главных риск-факторов при принятии решений о предоставлении ипотечных кредитов: в общем случае, чем больше процент первоначального взноса, тем меньше риск (вероятность дефолта по ипотеке)", - напоминают эксперты бюро.

Схемой уже заинтересовался ЦБ РФ. Зампред центробанка Василий Поздышев 19 июля сообщил, что для отдельных банков она стала "опорой развития" бизнеса, не уточнив, впрочем, какие именно кредитные организации в нее вовлечены.

"Мы видим, что объемы эти растут и мы видим взрывной рост ипотеки и взрывной рост необеспеченных потребительских ссуд. Если эти два элемента совместить, то это потенциал для накопления существенных рисков", - добавил Поздышев.

По данным ЦБ, в июне в годовом выражении рынок потребкредитования вырос почти на 20%, а задолженность по ипотечному жилищному кредитованию подскочила на 23%, до 5,6 трлн рублей.

Общий объем долга населения перед банками достиг 13,5 трлн рублей, или 23,8% годовых денежных доходов.

Выше долговая нагрузка была лишь перед кризисом в 2014 году (25%), однако этот рекорд будет побит в ближайшие месяцы, если учесть, что люди набирают кредиты почти вдвое быстрее, чем растут их заработки (7,1% против 4% на январь-май), говорит старший научный сотрудник РАНХиГС Михаил Хромов.