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Гомельские активисты: В эти дни мы должны поддерживать профсоюз РЭП

  • 25.07.2018, 8:55
Архивное фото

В Минск поедет группа поддержки из 10 человек.

Гомельские демократические активисты собираются на суд над профсоюзными лидерами Игорем Комликом и Геннадием Федыничем.

На сегодня известно, что в Минск поедет группа поддержки из 10-ти человек.

Председатель Объединенной гражданской партии Василий Поляков убежден, что граждане должны проявить солидарность с руководителями независимого профсоюза РЭП, которых судят по политическу мотивированному делу.

«Из Гомеля собирается поехать около 10 человек - это общественные активисты, представители ОГП и профсоюза РЭП. В эти дни мы должны поддерживать профсоюз, потому что это гражданская солидарность. Это наступление властей на гражданское общество. Если мы не будем поддерживать друг друга, то завтра власть придет за партийцами. Послезавтра - за общественными организациями. И это может быть бесконечно», - заявил Василий Поляков «Радыё Рацыя».

Суд над руководством профсоюза РЭП начнется 30 июля в 11.30 в суде Ленинского района Минска. Заседание будет открытым.


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