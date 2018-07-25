Путин тактически просчитался 5 Павел Баев, «Новое время»

25.07.2018, 9:16

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Фото: РИА Новости, Алексей Никольский

Правитель РФ поспешил выдать желаемые результаты встречи в Хельсинки за действительные.

Хотя саммит президентов Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки прошел еще в минувший понедельник (16 июля), он все еще вызывает сильный международный резонанс.

И это при том, что у встречи, очевидно, нет никаких результатов. В Вашингтоне политики и эксперты просто в замешательстве от панибратства Трампа с Путиным. Особенно это вызывает беспокойство в связи с тем, как непросто прошел саммит НАТО в Брюсселе. Кажется, российский лидер считает, что первоначальный успех от того, что встреча на высшем уровне вообще состоялась, был усилен его превосходством над Трампом во время 130-минутной встречи лицом к лицу. Теперь же он хочет собрать все плоды своей «победы». Однако такая чрезмерная гордость обесценивает и вредит тому прорыву, который он сам хотел получить от двусторонних отношений с США.

В Хельсинки Путин мог бы пойти на некие символические уступки, но не сделал этого. Он решил, что справится с непостоянным собеседником, тщательно подготовившись к неструктурированному разговору. По-видимому, несколько предположений, которые он выдвинул, российские официальные лица теперь публично трактуют как достигнутые соглашения – во многом, к ужасу американского политического истеблишмента. Этот тон задало Минобороны РФ, заявившее н следующий день после саммита Трампа-Путина о готовности реализовать договоренности, достигнутые президентами. Конечно, существует определенная срочность в разрешении вопросов о контроле над ядерными вооружениями, начиная с продления СНВ-3, срок действия которого истекает в феврале 2021 года. И теперь Москва говорит, что этот вопрос решен.

По утверждениям некоторых российских аналитиков, Трамп с неохотой применяет это важное достижение президента Барака Обамы и не может единолично отклонить обвинения о нарушениях РФ Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД). Кажется, Путин полагает, что его твердый отказ от этих обвинений просто заставит их исчезнуть. Недавно, вместо того, чтобы объяснить сомнительные испытания ракет «Искандер», которые могли нарушить РСМД, российские военные провели испытания варианта воздушного базирования той же ракеты, получившей название «Кинжал».

Самое последовательное из того, что Путин сделал – «сильные и влиятельные» (по словам Трампа) отрицания доказательств того, что Москва не вмешивалась в президентские выборы США в 2016 году. Но сейчас российские эксперты очень осторожно отзываются о том, ошибся ли Трамп, соглашаясь с таким аргументом. Ведь на самом деле Путин тактически просчитался, категорично отвергая появляющиеся доказательства масштабной операции с участием российских спецслужб (в частности, военной разведки, известной как ГРУ), работающих рука об руку с хакерами и троллями. Из-за такой непреклонной позиции Путин неизбежно оказывается в центре внутренних потрясений США: высмеивая расследование Специального прокурора Роберта Мюллера, он непосредственно участвует в битвах Трампа со своими многочисленными противниками в политическом истеблишменте США. И Трампу такая сильная поддержка вовсе не на руку: ему нужно отделить себя от подозреваемых 12 агентов ГРУ, которых выявил Мюллер в своем расследовании накануне саммита в Хельсинки, как и от любых других компрометирующих связей с Кремлем. Тем не менее, Путин не прекратил бороться за «общее дело» вместе с Трампом, осудив критикующих в США «хельсинкский дух» за злонамеренность и назвал их крайне жалкими.

То, что заветную победу так сильно защищают, говорит о неприятном факте: пока она не принесла ощутимых результатов – за исключением того, что некоторые российские эксперты называют «моральным удовлетворением». По неподтвержденной информации, по Сирии якобы были найдены точки соприкосновения: можно сказать, «урегулирование конфликта» между российскими и американскими войсками удалось, несмотря на продолжающееся наступление сил Башара Асада в «зоне деэскалации» Дараа, учрежденной после встречи Трампа и Путина в Гамбурге год назад. Теперь оба лидера якобы договорились о том, что в приоритете должны быть интересы безопасности Израиля. Однако Москва не может брать на себя какие-либо значимые обязательства по выводу проиранских сил: чтобы сделать любой шаг в ползучих песках сирийской войны, ей нужно одобрение Тегерана. Альянс Москвы и Тегерана не подлежит обсуждению с Вашингтоном, поскольку устойчивость российской интервенции зависит от развития этого «братства».

Путин подыграл Трампу, якобы Россия одобряет решение северокорейской проблемы, в попытке доказать успешность саммита с Ким Чен Ыном в Сингапуре. На самом же деле, когда речь зайдет о смягчении режима санкций (который никогда не нравился Москве), Кремлю придется последовать примеру Пекина. Путин оборвал Трампа в одном – его попытке обсудить отношения России с Китаем. Действительно, зависимость настолько возросла, что в торговой войне США с Китаем, пространство для маневра РФ строго ограничено выборами и инструкциями Пекина.

Путин заинтересован в том замешательстве внутри НАТО, которое вызывает давление Трампа на союзников в вопросе увеличения расходов на оборону, а также его очевидную настроенность против гарантий безопасности в соответствии со статьей 5. Это еще раз подтвердили замечания об «агрессивной» Черногории, новом члене Альянса. У российского лидера существует немало возможностей, чтобы тонко использовать эту путаницу, но вместо этого он сделал еще одно глупое предупреждение о серьезных последствиях «безответственной политики» вступления Грузии и Украины в НАТО. Также он, судя по всему, пытался уговорить Трампа на старое предложение провести референдум на Донбассе о статусе этой зоны ведения боевых действий: стремясь показать Украине, что ее будущее можно обсуждать и решать за ее спиной.

Это предложение, как и другие «невероятные предположения», правительство США отвергло: на удивление Путина, чье, казалось бы, успешное выступление в Хельсинки теперь фактически оказалось контрпродуктивным. Вместо того, чтобы предложить Трампу «победу» в виде некоторых незначительных компромиссов, он решил играть в сильного и уверенного лидера: и предсказуемая реакция застала его врасплох. Желание получить пиар-триумф превзошло элементарную оценку последствий. И это тщеславие показывает, что Путин уж не является мастером государственных дел. Политическая жажда Путина нивелирует намерения получить дивиденды от своей «прекрасной дружбы» с Трампом: она гарантирует дальнейшее ухудшение американо-российских отношений.

Павел Баев, «Новое время»