Эмманюэль Макрон: Я отвечаю перед французским народом 1 25.07.2018, 9:19

Президент Франции взял на себя ответственность за ситуацию с экс-начальником своей службы безопасности.

Президент Франции Эмманюэль Макрон прокомментировал сложившуюся ситуацию вокруг его советника и начальника службы безопасности Александра Беналля, который избил человека во время первомайской демонстрации в Париже. Об этом сообщает BFMTV.

«Они ищут ответственного, и единственный ответственный это я, я перед вами. Я отвечаю перед французским народом… Пускай те, кому это так надо, придут ко мне», — сказал Эмманюэль Макрон.

В то же время он отметил, что считает поступок Беналля предательством и никто в стране не должен быть выше закона.

«То, что произошло 1 мая, было предательством для меня… Никто в моем окружении и в моем кабинете никогда не получал право нарушать существующие законы и нормы и никто не пользовался в этом отношении какой-либо защитой», — указал он.

Напомним, широкий общественный резонанс «дело Беналля» приобрело в середине прошлой недели после публикации во французских СМИ видео, на котором теперь уже бывший сотрудник Елисейского дворца Александр Беналля в ходе манифестации 1 мая на площади Контэскарп в Париже сначала грубо обходится с девушкой, а затем наносит несколько ударов молодому человеку и быстро удаляется. При этом он был в защитном шлеме правоохранительных органов.

Прокуратура Парижа начала предварительное расследование инцидента. Если вина Беналля будет доказана, ему грозит от трех до семи лет тюрьмы и штраф на сумму от 45 до 100 тысяч евро.

Президента Франции Эмманюэля Макрона подвергли критике за действия его начальника службы безопасности.