Лев Марголин: Рост цен на бензин зависит от того, насколько власти боятся протестов 25.07.2018, 9:25

Лев Марголин

Но цены на топливо повышать будут.

Экономист Лев Марголин пояснил, почему в Беларуси цены на бензин в ближайшее время обязательно будут повышаться.

По словам вице-премьера Владимира Семашко, за январь 2018 года нефтеперерабатывающее предприятие "Нафтан" получило убытки в размере 25 миллионов долларов, а Мозырский нефтеперерабатывающий завод имеет 12-13 миллионов долларов убытков.

Специалисты полагают, что основная проблема этих предприятий в том, что внутри страны - низкие цены на топливо, и предприятия вынуждены продавать его себе в убыток.

Лев Марголин прокомментировал ситуацию в интервью «Радыё Рацыя»:

- Если чиновники озвучивают информацию о потерях, то можно предположить, что это идет подготовка людей к очередному повышению цен. Для тех, кто немного разбирается в экономике, понятно, что те продукты, которые являются подакцизными, не могут быть сами по себе убыточными.

Если повышаются цены на сырье или снижаются цены на готовую продукцию на мировом рынке, тогда нужно соответственно снижать акцизы. Ведь акцизы по своей природе - это такой налог, которым облагается высокодоходная продукция.

Если продукция вновь станет прибыльной, тогда можно повышать акцизы. Но известно, что государство не будет снижать свои доходы, поэтому опять все это отразится только на простом населении.

- На сколько могут вырасти цены на топливо?

- Если речь идет о многомиллионных убытках, то будут поднимать цены не на 1-2 копейки, а нас ожидает более существенное удорожание. Хотя сложно спрогнозировать, на сколько процентов поднимут цену на топливо. На сколько захотят - на столько и поднимут.

И тут еще вопрос в том, насколько власти боятся каких-то новых протестов со стороны людей. Если еще не забыли, что было два года назад, то повышение будет медленным. В любом случае это решение будет принимать политическое руководство страны.