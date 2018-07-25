Белый дом прекратил публиковать содержание телефонных разговоров Трампа 25.07.2018, 9:31

Речь идет о коротких официальные заявлениях.

Белый дом решил отказаться от практики публикации содержания телефонных разговоров президента Дональда Трампа с мировыми лидерами.

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Речь идет о коротких официальные заявлениях, в которых администрация предоставляла ключевые позиции, обсуждены в ходе беседы. Информация в заявлениях обычно содержит сухие описания, однако она является едва ли не единственным официальным свидетельством того, что телефонный разговор состоялся.

По данным телеканала, за последние две недели Трамп общался по телефону как минимум с двумя лидерами - президентом Турции и премьер-министром Израиля.

Белый дом подтвердил, что эти разговоры состоялись, только после того, как об этом сообщили иностранные СМИ. При этом Белый дом отказался предоставлять любую информацию относительно содержания разговоров.

Белый дом не публиковал таких заявлений после телефонного разговора Трампа с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в середине июня, во время которой Трамп поздравил Орбана с переизбранием.

По данным телеканала, пока не известно, является ли этот шаг постоянным, или же временным. Представитель Белого дома от комментария СNN отказался.

При этом короткие сообщения о содержании разговоров Трампа продолжают распространять среди сотрудников Белого дома для внутреннего пользования.