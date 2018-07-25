Где пенсии, гражданин Лукашенко? 23 25.07.2018, 9:37

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Карикатура: cartoon.kulichki.com

Белорусы очень хорошо освоили «дроздовскую арифметику».

Экономисты решили посчитать, сколько среднестатистический белорус «дарит» государству из cвоих накоплений в ФСЗН. В результате несложных расчетов оказалось, что после смерти мужчина оставляет $45 тысяч, а женщина - $6,5 тысяч. Эти деньги исчезают в «бермудском тругольнике» под названием пенсионный фонд. И где здесь социальная справедливость? Особенности пенсионной системы в Беларуси сайт Сharter97.org обсудил с общественным активистом и предпринимателем из Барановичей Николаем Черноусом.

- Я постоянно говорил и говорю о том, что у нас просто ужасная пенсионная система. Все цивилизованные страны давно перешли к накопительной системе. Думаю, что даже туземцы на тропических островах перешли к такой системе. Казалось бы, давайте и мы проведем реформу.

Ан нет, наша «любимая» номенклатура нашла золотую жилку, ведь после смерти никто не возвращает пенсионные накопления. Знаете, аппетит приходит во время еды. Клептоманы из Дроздов просто так не остановятся. Будут красть и красть, пока руки до кармана дотягиваются. А там старикам и смена подрастает. Наше государство превратилось в левиафана. У нас такая экология, условия труда, уровень жизни и медицины, что до пенсии скоро будут доживать считанные единицы. Умер дядя Вася в 50, чиновники разворовали накопленные денюжки - и государство не в накладе.

- А Лукашенко придерживается другого мнения, ведь это его фраза, что «в 60 лет мужик – это лошадь, на которой можно еще пахать».

- Все правильно говорит. Зайдите в кабинет, накиньте на первого чиновника хомут, впрягайте в плуг - и можете пахать от зари до зари. Двух коней заменит и трактор с прицепом. А возьми нашего брата - строителя, маляра, штукатура - он плуг уже в 50 не потянет.

Я вам скажу, что простому работяге, который своими мозолями и потом зарабатывал на горбушку хлеба, ничего не остается после таких «реформ», как накинуть веревку на шею и повеситься на стройплощадке. Руки в этом возрасте у человека уже не те. А выгонят с работы - где счастья искать? Наши «законотворцы» не думают, что их бумагомарание может привести к всплеску суицидов в стране.

- Вы очень хорошо подметили, что Беларуси нужна накопительная, а не солидарная пенсионная система, где каждое предыдущее поколение кормит последующее.

- Давайте отходить от пропагандистских штампов. Это красные директора Лукашенко придумали, что кто-то кого-то кормит. Если я отработал 40 лет, то зачем меня содержать, я же вам исправно платил отчисления в ФСЗН. Человек работал всю жизнь, а перед пенсией он резко превратился в тунеядца? Прямо сказка про оборотня какого-то, который в полночь из работяги превращается в иждивенца. Я не верю в оборотней, только в оборотней в погонах и кабинетах. Пора избавляться от мифов о кормильцах. Ужасные бредни. Cтолько лет нам пытались впихнуть в головы, что нас кто-то содержит и нам что-то дают.

«Лукашенко нас кормит, правительство нам дало», - бред полнейший. Каждый из нас платит налоги, НДС, создает ВВП, платит взносы. Пора бы уже научиться уважать свой труд и научить чиновников уважать нас. А то настоящий «совок» за окном творится. Охота на тунеядцев, врагов народа и вредителей. Вот недавно Лукашенко с «барского плеча» повысил пенсии на 10%. Широкий жест души, госСМИ просто наперебой расхваливают. А белорус уже наученный. Знает, что где 10% дали, там 20% забрали. Вот такая у наших красных баронов «дроздовская арифметика».

- А что люди в регионах думают о белорусской пенсионной системе? Какие царят настроения?

- Знаете, я очень доволен тем, что наши власти делают много телодвижений вокруг очень больной для каждого белоруса темы. Те, кто раньше лояльно относился к Лукашенко - сегодня его клянут. Его электорат превратился в самую радикальную оппозицию. Как школьник ждет каникулы, так белорус ждет, когда диктатор уйдет. Все знают, что если бы не Лидка Гармошина, то его песенка была бы спета. Народ очень обозлился. Не знаю, может Лукашенко плохо информируют, может кто-то его подставляет, но его рейтинг опустился ниже плинтуса. C таким рейтингом впору заправлять бак в личном вертолете и семейное серебро по сумкам фасовать.

Раньше люди стеснялись, боялись, недопонимали, а сегодня говорят в открытую: «Вилы - и на площадь. Где наши пенсии, гражданин Лукашенко?»

Диктатор уже достиг пенсионного возраста, скоро 64 года стукнет. Он бы и рад был на пенсию уйти, да знает, что над ним будет суд. Народ, который он мучал 24 года, не простит его.