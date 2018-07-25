Названы лучшие продукты, чтобы прожить до 100 лет 2 25.07.2018, 9:39

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Топ-5 советов диетологов для продления жизни.

Человек есть то, что он ест, - сказал когда-то Гиппократ. Так считают врачи и диетологи и в наше время. Так что бы такого съесть, чтобы жить в здравом уме и твердой памяти до глубокой старости, попробуем разобраться, пишет hronika.info.

Человеческий организм получает все необходимые витамины и микроэлементы из продуктов питания. Увы, но мы не всегда способны отличить полезный продукт от вредного или ненужного, а едим то, что вкусно приготовлено, что купили или кто-то угостил.

Вы же хотите прожить до 100 лет, а может и больше? Тогда скорее хватайте ручку и блокнот и составляйте список продуктов, которые вам надобно купить и которые следует употреблять почаще, чтобы ваш организм как можно дольше оставался здоровым.

Качественный кофе

Если этим ароматным напитком не злоупотреблять, то можно получить от него одну только пользу. Ваша сердечно-сосудистая система будет надежно защищена, а также вы всегда будете бодры.

Свежие фрукты и овощи

Это просто кладезь полезных веществ. Жуйте их как можно чаще и больше. Вы забудете о недостатке витаминов и микроэлементов, а также и о болезнях ЖКТ.

Орехи и семечки

Эти вкусные продукты содержат массу полезных веществ и для успешной работы мозга, и для нормализации работы гормональной системы. Кроме того, орехи и плодовые семечки способны защитить организм от онкологии.

Яйца и рыба

1 яйцо в день и что-нибудь рыбное (не жареное) станут отличным источником омега-3 жирных кислот, которые просто необходимы организму для длительной жизнедеятельности. Они защитят клетки от преждевременного старения и мутаций.

Натуральные приправы

Всевозможные специи крайне полезны для здоровья. Даже небольшие дозы приправ способны улучшить иммунитет, нормализовать работу ЖКТ, придать сил и снять воспаление.