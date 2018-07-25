Белорус в Италии: За один из первых дней игры на улице заработал 350 евро 25.07.2018, 9:45

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Откровенный рассказ белорусского музыканта о переезде в Италию.

Иван Молибошко всю жизнь играет на фортепиано. Учеба в самых престижных музыкальных заведениях Беларуси, концерты за границей, попытки развивать культуру классической музыки здесь… Но молодой человек разочаровался в белорусском подходе и в сентябре 2017 года переехал в Италию. О том, как найти работу, играя на улице, насколько сильна белорусская школа классической музыки, а также о дружелюбии итальянцев молодой человек рассказал tut.by.

«Хочется просто играть»

— Я с четырех лет учусь музыке, играю на фортепиано. Учился в колледже при БГАМ, а потом еще полтора года в консерватории. Но затем решил забрать документы и уехал учиться в Пьяченцу, небольшой город недалеко от Милана. Потому что не видел в Минске для себя перспектив, хотя у меня в Минске был прекрасный педагог по фортепиано — Людмила Сергеевна Шеломенцева.

Публикация от Vanya Moliboshko (@vanya__mol) 10 Июн 2017 в 1:50 PDT

В Республиканском музыкальном колледже, где я учился, мне нравилось абсолютно все. Там отличная база, с которой можно поступить практически в любой музыкальный вуз мира.

В консерватории была очень сильная специальность, но все остальное мне не нравилось: атмосфера, множество ненужных предметов (политология, история белорусского государства). Нас учат просто сдавать экзамены. А играть же хочется! Какой смысл год писать конспект и потом просто его заучивать наизусть и пересказывать на экзамене?

Классическая музыка в Беларуси обесценена. И не потому, что это искусство для знающих, а потому, что просто не прививают людям хорошее и качественное. Огромное количество классических музыкантов уходит играть по кабакам, в кавер-бэндах, чтобы просто заработать. И часто можно увидеть одного и того же музыканта в каком-нибудь бэнде, а потом на сцене филармонии. Все крутятся как могут.

Публикация от Vanya Moliboshko (@vanya__mol) 24 Сен 2016 в 5:44 PDT

За последние 3 года я поиграл на многих крупных площадках Минска. В двух залах филармонии, концертном зале «Верхний город», музее Савицкого, Национальной библиотеке, музее Азгура. Что-то организовывал сам, куда-то приглашали. Конечно, за деньгами я вообще не стремился. Хотелось просто играть.

У меня был период, когда я в 16 лет играл полгода в кавер-бэнде на клавишах со здоровыми мужиками, которым было около тридцати. Это был классный опыт, и у нас даже был целый сольный концерт в TNT. Но я все-таки классический музыкант, мне это больше нравится и хочется именно в этом развиваться.

Я хотел уехать учиться. Изначально думал про Москву. Московская и питерская консерватории — одни из самых сильных в мире. Туда приезжают лучшие музыканты мира, у которых ты можешь многому научиться, даже просто придя послушать концерт.

«Здесь мы занимаемся минимум по 4 часа»

Публикация от Vanya Moliboshko (@vanya__mol) 14 Сен 2017 в 1:32 PDT

— Мой друг из консерватории уехал несколько лет назад в Италию. Вместе со своим итальянским педагогом они приехали на мастер-класс в нашу «консу». Я поиграл там, а потом поехал в Милан — сыграть перед своим будущим преподавателем. И он меня взял к себе. Я забрал документы из академии музыки и уехал.

В моей консерватории в городе Пьяченца далеко не самый высокий уровень, но есть отдельные очень хорошие педагоги. Мой — один из таких. Он очень жесткий, требовательный. Но это стимулирует работать еще больше. Мой профессор один из лучших пианистов Италии, поэтому заниматься с ним очень почетно.

Поступить было не так сложно, сложно было сделать документы для посольства. Нужно все перевести на итальянский язык, сделать выписку с банковского счета, и только потом посольство отправляло всю эту кипу в мою консерваторию. После этого пришло приглашение на вступительную кампанию.

Публикация от Vanya Moliboshko (@vanya__mol) 16 Янв 2018 в 11:53 PST

Мне нужно было сдать специальность, сольфеджио и гармонию — профильные предметы — я сдал, а вот итальянский завалил. Язык начал учить за пять месяцев до поступления, и к моменту вступительных экзаменов знал только самые базовые вещи. Но это мне не помешало поступить, просто на следующие полгода у меня был бесплатный учитель итальянского.

Приехал я в Италию в сентябре 2017-го. Сначала жил по визе, а потом, после нового года, подавался на вид на жительство. Его дали только на неделю, поэтому пришлось безвылазно сидеть в Италии до получения следующего ВНЖ, а это случилось только в этом июне. Сейчас уже дали на год. Вид на жительство платный, каждый раз приходится платить 250 евро.

«На переезд я копил два года. Деньги разошлись за три часа»

Публикация от Vanya Moliboshko (@vanya__mol) 19 Июн 2018 в 2:59 PDT

— В консерватории работает Болонская система. У нас нет зачетов — нужно сдавать только экзамены и набрать необходимое количество кредитов. За год нужно набрать 60 кредитов. Некоторые предметы, которые я проходил в Беларуси, мне засчитали.

В моей консерватории есть список обязательных предметов, которые нужно изучать, он небольшой. Есть и список дополнительных — и это только профильные предметы. Я не учу социологию или историю.

В следующем году хочу взять в качестве дополнительного предмета джазовую импровизацию. Мне это интересно, и я хочу в этом направлении развиваться. Еще у нас есть музыкальная йога. Музыканты же много сидят, а на этих занятиях можно расслабить мышцы спины.

Моя консерватория помогла мне быстрее акклиматизироваться в Италии. У нас прекрасные педагоги, очень дружелюбные ребята-студенты, которые помогают тебе, комментируют твои выступления, поддерживают. Доброжелательная администрация: секретари, директор. Они помогают во всем, объясняют все детали.

Мы не могли заплатить одним платежом за учебу — нам дали отсрочку. Директор понимает, что у нас сложная ситуация с деньгами. Но мы никогда не говорим об этом, ведь зачем мы тогда приехали?

Наша консерватория сделала для студентов в конце учебного года 45 концертов. Мы ездили практически как в турне: играли в Болонье, Пьяченце, Павии. Можно было подзаработать какие-то деньги. Я вместе со своей девушкой выиграл специальную стипендию от консерватории, потому что мы много играли на концертах, которые устраивало наше учебное заведение.

Публикация от Vanya Moliboshko (@vanya__mol) 23 Фев 2018 в 4:19 PST

Обучение в год стоит 1700 евро. Вместе с девушкой мы снимаем квартиру-студию в центре города, на двоих выходит 600 евро. Это очень хорошая цена для Италии, нам невероятно повезло.

Я сам два года собирал деньги для того, чтобы уехать. Делал концерты в Германии, не отказывался от халтур в Беларуси. У меня есть друзья в Майнце, и они помогали организовывать концерты: выступали в костелах, на маленьких концертных площадках. Заработок был разный: один раз заработал полторы тысячи евро чистыми, а однажды уехал в ноль.

На родительскую поддержку я не мог рассчитывать, у них не такой достаток. За два года до поступления я заработал 2 тысячи евро, которые за три часа разошлись. Как только приехал, заплатил за первый семестр университета, за квартиру на несколько месяцев вперед и все. Осенью 2017-го съездили поиграть в Германию, подзаработали денег.

«Первое время денег не было даже на еду»

— После Нового года началась самая жесть. В январе у меня из еды на неделю был только кус-кус и немного специй.

Публикация от Vanya Moliboshko (@vanya__mol) 11 Май 2018 в 10:25 PDT

Мы с моей девушкой, а она альтистка и училась вместе со мной в колледже, вышли играть на улицу. Я купил себе специальные клавиши с хорошими колонками. В Италии очень развита уличная культура. За один из первых дней игры на улице мы заработали 350 евро. Интересно, что особенно хорошо мы зарабатывали зимой: наверное, нас жалели. Для итальянцев же +5 — это жуткий холод. А мы играли в +3. Было тяжело, руки замерзали. Играли классическую популярную музыку, итальянские песни, обычные песни — на любую публику. Плюс альт и клавиши — это интересное звучание.

Благодаря игре на улице мы нашли себе работу. История была прямо как в кино. Февраль месяц, людей нет, идет дождь. Видим, проезжает Porsche мимо нас, а внутри сидит колоритный мужчина, похож на мафиози. Смотрит на нас, улыбается и уезжает.

Спустя время он подходит к нам и говорит: «Ребята, у меня в Парме (это соседний город) два ресторана. Приходите, поиграете там, покушаете, поговорим. Если вам понравится, то можете работать у меня». Так мы стали там работать по четвергам, пятницам и субботам.

Наш начальник очень хорошо разбирается в искусстве, у него развито чувство вкуса. Этим он нас и покорил. Он даже официально взял нас на работу! Так что когда окончим университет, можно будет рабочую визу получить. Неплохо зарабатываем, появилось больше времени на учебу.

В ресторане очень классные коллеги, кормят нас традиционной итальянской кухней. Мы сейчас оба сами себя содержим и у родителей денег не просим. Уже хорошо говорим по-итальянски, есть официальная работа, есть ВНЖ, и мы можем и в Швейцарию, и в Германию официально ездить, чтобы подзаработать.

У меня уже запланировано несколько концертов в Германии в сентябре. Поэтому можно немного расслабиться.

В белорусской консерватории администрация очень негативно относится к тому, что студенты играют на улице. «Как вы будете играть на улице? Вы же классические музыканты! Опускаться до обывателя?..» А хотелось бы, чтобы хорошие музыканты выбирались на улицу, потому что частенько можно услышать такое…

«Итальянцы очень гордятся своей культурой»

— В Италии отлично отдыхать, но вот жить я там вряд ли буду. То, что итальянцы ленивые — это стереотип. Северяне очень много работают, постоянно куда-то бегут. Здесь потрясающе красиво — что ни город, то произведение искусства.

Если человек живет в Парме, то он гордится этим. Итальянцы будут глотку рвать за свою культуру и самобытность. Каждый горожанин знает свою историю, культуру. Люди улыбчивые, приятные. Там принято доброжелательно общаться с людьми. Я себя чувствую спокойно.

Публикация от Vanya Moliboshko (@vanya__mol) 31 Мар 2018 в 10:31 PDT

Молодежь в Италии странная. Есть те, кто ничего не делает и живет на родительские деньги. Ведь в Италии пока ты не получишь высшее образование и не устроишься на работу, родители тебя будут полностью обеспечивать. Но есть и молодежь, которая что-то делает, ездит, ищет что-то.

В Италии я побывал в интереснейших местах, объездил много городов. Также слушал потрясающие концерты. В этом году удалось послушать Соколова, Плетнева, Кавакоса — титанов нашего времени. Ходил в оперный театр, где впервые услышал итальянские оперы, которые не ставят на наших сценах. Удалось побывать на море, на Лигурийском побережье. Там феноменальная красота и чистота. Итальянцы предпочитают левый берег, так как правый очень грязный и дороже в разы.

Так что приезжайте в Италию наслаждаться красотой улочек и площадей, хорошей музыкой и вкусной едой.

«В Западной Европе ценят классическую музыку»

— В принципе, в Европе классический музыкант может заработать. Там люди понимают, сколько ты приложил усилий, чтобы играть на определенном уровне. Италия — очень музыкальная страна, особенно там любят оперу, и все театры всегда забиты.

Если брать целиком Европу, то я отдаю предпочтение Германии. Там очень трепетно относятся к классической музыке, причем не только пожилые люди. Мои друзья-немцы слушают рэп, живут как типичная европейская молодежь, но они приходят на мои концерты. И потом говорят: «Вот знаешь, мне действительно понравилось это произведение!» Вряд ли они будут слушать классику в наушниках, но интерес есть.

В Италии, например, государство помогает классическим музыкантам. Есть молодежный оркестр под управлением Рикардо Мутти, одного из лучших дирижеров современности. И все его расходы покрывает государство. Еще у музыкантов, театров, оркестров много спонсоров. После универа я хочу попробовать поучиться в магистратуре.

В Беларуси много прекрасных музыкантов, но если не изменятся условия, то многие будут уезжать. Если вам будет интересно, посмотрите в интернете — белорусские музыканты занимали места на престижнейших конкурсах мира. Огромное количество музыкантов работает в оркестрах по всему миру.

Несколько лет назад я писал в тридцать музыкальных школ письма с просьбой организовать нам бесплатный концерт. Писал, что мы молодые музыканты, хотели бы поиграть у вас и что кроме зала нам ничего не надо. Мы сами доедем, сами будем вести концерт и тому подобное, но мне никто не ответил. Никто не хочет вкладываться в искусство и помогать молодежи.