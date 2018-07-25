Пресса Британии: Корабль путинизма дает течь 2 25.07.2018, 9:51

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The Guardian – о возникновений трех Россий на месте одной.

Этим летом чемпионат мира по футболу создал иллюзию того, что Россия - хорошо управляемая страна с довольным населением. Однако после конца спортивного праздника россияне вернулись к ежедневной реальности с ее отчаянной нехваткой перспектив, пишет в колонке для Guardian профессор Парижской школы международных отношений Мари Мендра (перевод – ВВС).

Россию часто представляют двойственной - разделенной между путинистами и либералами, западниками и славянофилами, деревней и городом, богатыми и бедными.

Кремлевский нарратив держится на идее патриотического большинства, всегда побеждающего малочисленную оппозицию, "пятую колонну", которая управляется из-за рубежа.

На самом деле существует три России. Первая - Россия Путина с ее олигархической структурой власти и огромной пропагандистской машиной. Вторая - Россия обычного человека, многогранная, с общими для всех проблемами. Третья - Россия профессиональных элит и "верхнего" среднего класса, людей, разбогатевших во время экономического подъема 2000-х годов, которым есть, что терять.

Большинство из 140-миллионного населения России волнует падающий уровень жизни, состояние системы здравоохранения и образования.

Однако несколько недель назад в нескольких регионах России вспыхнули протесты из-за пенсионной реформы. Как говорят социологи из независимого "Левада-центра" в Москве, население охватывает пессимизм. Несмотря на пропаганду по телевизору, а может быть отчасти и из-за нее тоже, россияне говорят, что не видят перспектив для себя и для страны. Кроме того, они озабочены военными операциями в Сирии и на Украине, из-за которых гибнут молодые люди.

Путин столкнулся с классической проблемой авторитарного лидера. Ему нужно доказать как окружающим его людям, так и своим соперникам, что он любим народом и незаменим. Это объясняет, почему к мартовским выборам не был допущен ни один потенциально серьезный соперник, например Алексей Навальный.

С другой стороны угрозу режиму представляют уехавшие за рубеж в последние годы россияне, внимательно следящие за событиями в стране и возможно желающие вернуться в постпутинскую Россию.

Итак, несмотря на браваду, Путин боится комбинации недовольства простых людей из-за падающего уровня жизни и зарубежной элиты - интеллектуалов, журналистов и оппозиционеров - которые могут это недовольство направить против режима.

Если это произойдет, у Путина будет ограниченный выбор - продолжить репрессии или искать компромисс, делиться властью и ресурсами с оппозицией.

Сегодня путинский режим старается отвлечь граждан от бедности и падающего уровня жизни, провоцируя конфронтацию с Западом. Однако это дорого стоит и плохо работает.

Российские власти, элиты и народ сейчас находятся в состоянии шаткого равновесия. Все три России начинают понимать, насколько опасна сложившаяся ситуация. Они внимательно наблюдают друг за другом. Путинской стабильности, кажется, пришел конец.