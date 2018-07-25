Резонансное дело в Бобруйске: Подозреваемый еще подростком убил соседа за канистру бензина 8 25.07.2018, 10:05

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Жители города продолжают раскрывать подробности о шокирующем случае.

Александр А., подозреваемый в убийстве двух девушек в Бобруйске, в юности уже отсидел срок за убийство. Об этом Еврорадио рассказала соседка 36-летнего бобруйчанина:

"У нашего соседа в подвале пропала канистра с бензином. Он заподозрил, что канистру украл этот парень, и высказал ему это, так как раньше видел его в подвале. Через какое-то время, когда этот мужчина вечером сидел на лавочке и курил, Александр ему отомстил: подошел и несколько раз пырнул в живот ножом. Мужчина был в коме и умер. Это была его первая судимость".

20 июля в Бобруйске в квартире на улице Лынькова нашли убитыми двух девушек. Одна из них успела позвонить в милицию и прокричать, что ее убивают, но не смогла назвать точный адрес. Когда милиция нашла ту самую квартиру, девушки были мертвы.

По словам источника Еврорадио, Александр А. жил в той квартире на Лынькова вместе с матерью. В ночь, когда произошло преступление, женщина была на даче. Сам Александр А. в 2016 году вышел из тюрьмы и некоторое время жил с матерью. А в последние месяцы проживал вместе с сожительницей в центре Бобруйска.

В день перед трагедией Александр появился в их дворе, говорит собеседница Еврорадио. До этого его не было видно. Соседи видели, как он пил пиво вместе с другим соседом.

"Он прогуливался по двору, с нами поздоровался — мы сидели на лавочке. Мы с ним лично не общались. Но на вид он был приличный. Всегда здоровался после того, как освободился из заключения. Плохое о нем, конечно, знали. Но то, что случилось, нас шокировало".

Соседка говорит, что девушки, погибшие в квартире, работали продавщицами в магазине. Одна из них — не бобруйчанка.