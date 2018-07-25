Рубль «держится» за счет сокращения валютных резервов предприятий и населения 2 Владимир Тарасов, «Белрынок»

25.07.2018, 10:11

1,635

Но ситуация меняется.

Довольно удивительная устойчивость курса белорусского рубля в текущем году объясняется снижением валютных депозитов населения и предприятий за полугодие на 1 млрд. долларов. Но ситуация меняется…

Белорусский рубль в текущем году продемонстрировал силу: стоимость валютной корзины из доллара США, евро и российского рубля снизилась с начала года примерно на 4%. Но гордится тут особенно нечем, так как эта стойкость вызвана вовсе не силой белорусской экономики, а сокращением валютных средств предприятий и населения в белорусских банках. За первую половину текущего года данные средства (депозиты и вложения в банковские ценные бумаги) снизились почти на 1 млрд. долларов – до 12 млрд. долларов. Большая часть сокращений пришлась на вклады юридических лиц.

Обвал курса российского рубля не изменил тенденцию

Динамика данных сбережений, похоже, является главным фактором, который в течение последнего года определяет изменение стоимости валютной корзины. Как видно на графике, наблюдается явная корреляция изменения величины валютных сбережений со стоимость корзины. С весны 2017 года предприятия активно наращивали свои сбережения в банках, номинированные в иностранной валюте, и стоимость валютной корзины уверенно росла. Но в текущем году предприятия начали резко снижать свои валютные накопления, и стоимость корзины начала падать, почти не реагируя на другие факторы, такие как проведение посевной, выплата дивидендов иностранным акционерам и т. д. Даже резкое падение курса российского рубля не остановило этот процесс.

Теоретически продажи валюты могут растянуться еще надолго. Ведь хотя за полугодие физические и юридические лица избавились от 1 млрд. долларов банковских сбережений, на депозитах у них осталось еще 12 млрд. долларов. Этого хватило бы еще на несколько лет.

Как долго продлится процесс сокращения валютных сбережений неизвестно, так как он во многом определяется субъективными соображениями, ведь валюту вкладов и предприятия и физические лица выбирают, ориентируясь на свои прогнозы в отношении курса рубля, в основном, по отношению к доллару США. В последние годы этот курс относительно стабилен, поэтому рублевые депозиты являются более выгодными, чем долларовые. Это, по-видимому, является одним из факторов, которые приводят к сокращению валютных сбережений в белорусской экономике. Второй фактор – это жесткая денежная политика, проводимая Минфином и Нацбанком, которая заставляет предприятия тратить сбережения.

Какой из факторов важнее, неясно, что затрудняет прогнозирование курса белорусского рубля. Понятно только то, что когда сокращение валютных сбережений предприятий прекратится, белорусский рубль начнет слабеть по отношению к корзине валют, даже если ухудшения состояния внешней торговли Беларуси не произойдет. А между тем, второе весьма вероятно, так как экономическое и финансовое состояние нашего основного торгового и партнера – России – стремительно ухудшается. Нельзя исключить нового обвала курса российского рубля, подобного тому, который наблюдался в апреле текущего года, что не останется бесследным и для Беларуси.

Раффайзенбанк прогнозирует обвал курса рубля

Так, эксперты Райффайзенбанка в одном из своих последних обзоров финансовых рынков назвали три причины, которые могут привести к ослаблению российского рубля.

Во-первых, это новое значительное падение цен на нефть на мировом рынке. Такую вероятность нельзя исключить, так как США активно добиваются увеличения объема добычи нефти от Саудовской Аравии, а последняя отказалась от планов размещения акций своей национальной нефтедобывающей компании, что снизило ее заинтересованность в поддержании высоких цен на нефть.

Во-вторых, это дальнейший обвал курса юаня, что приведет к падению курсов валют всех развивающихся стран. И для этого есть основания. 18 июля директор Национального экономического совета Белого дома Ларри Кудлоу заявил, что, насколько ему известно, глава КНР не хочет заключать сделку с США, позволяющую урегулировать торговые разногласия между двумя странами. Это привело к падению курса юаня против доллара. При этом китайский центробанк не предпринимал видимых усилий для удержания курса, более того установил официальный курс со значительным снижением (на 0,9%, что является максимальным значением с июня 2016 года). Это дает основания считать, что он не против девальвации юаня. То есть, торговая война может перерасти в валютную.

В-третьих, это действия некоторых американских конгрессменов, направленные против России. И тут события развиваются по негативному для РФ сценарию. 24 июля сенаторы Линдси Грэм и Боб Менендес в совместном заявлении сообщили о намерении внести законопроект о введении новых санкций в отношении России, затрагивающих ее внешний долг, а также энергетику и финансы.

Кроме того, в Райффайзенбанке ожидают, что состояние с валютной ликвидностью в банковской системе РФ будет ухудшаться в связи с отменой обязательной репатриации валютной выручки на счета в российских банках для тех российских экспортеров, которые попадают под санкции. Пока это касается только Роснефти, но, по оценкам экспертов банка, только это может привести к сокращению поступления валюты в страну на величину от 25,7 млрд. долларов до 64,3 млрд. долларов. И это при том, что в текущем году сальдо текущего счета может составить около 100 млрд. долларов (при сохранении текущего уровня цен на нефть), а Минфин скупит валюты на 70-75 млрд. долларов. В Райффайзенбанке считают, что в этом случае произойдет заметное ослабление рубля, среднесрочный равновесный курс которого поднимется выше 65 рублей за доллар.

Такая перспектива беспокоит не только экспертов. 24 июля Совет Федерации РФ одобрил проект закона об отмене обязательное репатриации, одобренный Госдумой еще 12 июля, потребовав обеспечить мониторинг со стороны Банка России и правительства за тем, как это решение повлияет на финансовую стабильность.

Впрочем, надо отметить, что ситуация может быть улучшена, если Минфин сократит объемы покупки валюты. Но пока он это делать, похоже, не собирается. Такое впечатление, что правительство России готовится к войне или, по крайней мере, как считает экс-глава российского ЦБ Сергей Дубинин, к попытке США заблокировать все валютные средства РФ. Россия не только копит валюту, но и распродало практически все американские казначейские облигации, причем представители ЦБ отказались называть причины таких действий.

Таким образом, риски возникновения финансовой нестабильности в России довольно велики. Это неизбежно отразится и на Беларуси, в том числе и на склонности населения и предприятий к сбережениям в иностранной валюте. Произойдет ли это, станет понятно уже в ближайшее время (см. «На валютном рынке РБ наступили критические месяцы»). В связи с этим можно отметить и желание президента России Владимира Путина встретится с Александром Лукашенко, выраженное в телефонном разговоре. Судя по официальной информации, главным в состоявшейся беседе были вопросы военного сотрудничества. Что-то назревает.

Владимир Тарасов, «Белрынок»