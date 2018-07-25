В Гомеле к приезду Лукашенко запретили открывать окна 24 25.07.2018, 10:32

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Гомельчане начали получать «письма счастья».

В официальных источниках информация о возможном приезде Лукашенко отсутствует. Однако жители центра Гомеля сообщают, что им начали приходить «письма счастья» — информационные памятки и инструкции о том, как надо себя вести, сообщает gomel.today.

Судя по всему, визит запланирован на 27-е июля, когда в областном центре предполагается открытие отремонтированной детской больницы на Жарковского. Точное время не указывается, однако другие предписания достаточно конкретны.

«Во время визита все окна со стороны ул. Жарковского должны быть закрыты, в том числе и с режима „проветривание“. К окнам подходить, а тем более открывать, во время мероприятия КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!!!», — говорится в сообщении.

На данный момент в официальных источниках информация о приезде Лукашенко не опубликована.

Однако на сайте Гомельского горисполкома вчера предупредили о проведении ремонтных работ на Советской и ограничении движения, но, вопреки ожиданиям, сроков работ так и не указали. Не исключено, что просьба Госавтоинспекции «проявить терпение, а также по возможности выбирать иной маршрут движения» связана с возможным визитом Лукашенко.