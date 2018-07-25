Какими приложениями пользуются в США, чтобы деньги не заканчивались 1 25.07.2018, 10:41

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Фото: DailyPay

В выигрыше оказываются сразу все – и работники, и наниматели.

В США набирают популярность приложения, которые позволяют сотрудникам с почасовой оплатой труда получать зарплату за отработанное время в любой момент, когда им нужны деньги, рассказывает Bloomberg.

В выигрыше оказываются сразу все — работникам хватает денег на повседневные нужды и развлечения, работодатели повышают показатели удержания сотрудников, а сами приложения зарабатывают на комиссиях.

Принцип работы таких приложений простой — у каждого сотрудника есть счет в личном кабинете, где показывается количество заработанных им денег за каждую рабочую смену. По желанию он может в любой момент, не дожидаясь дня выплаты зарплаты, запросить соответствующую сумму.

Плюсы таких приложений очевидны — это возможность не жить от зарплаты до зарплаты и в случае необходимости вывести со счета деньги. Этим и объясняется растущая популярность таких сервисов.

Примеры

Нью-йоркский стартап DailyPay (запущен в августе 2015 года, аудитория – 500 тысяч человек) берет с пользователя только комиссию – $1,25 (и тогда деньги придут на следующий день) или $2,99 (выплата будет произведена мгновенно). У сервиса также есть функция запроса денег через SMS с помощью эмоджи — нужно лишь отправить изображение, чтобы сразу получить на счет все заработанные на этот момент деньги. Услуга стоит $20, но все равно пользуется популярностью. Вот самые популярные эмоджи, которые используют клиенты DailyPay:

В числе корпоративных клиентов другого приложения Instant Financial (запущено в 2017 году, 250 тысяч пользователей) — франчайзи McDonalds. Сервис ежедневно предоставляет сотрудникам «окно» в 3-4 часа, когда они могут бесплатно запросить выплату половины зарплаты за предыдущую рабочую смену (размер комиссии для корпоративных клиентов компания не раскрывает). «Приложение позволяет продержаться до следующей зарплаты», — рассказывает сотрудник колл-центра Тоня Чилдс.

После того, как с Instant Financial начала работать сеть ресторанов быстрого питания Wendy’s, ее показатели удержания сотрудников резко выросли: как рассказывает работающий в одном из филиалов сети Шахир Лайлс, после внедрения приложения на работу устроились два новых сотрудника и ни один не ушел, хотя раньше люди менялись каждый месяц.

Для американцев такие сервисы очень актуальны, отмечает Bloomberg: уровень безработицы в США находится на рекордно низком с 1969 года уровне, но зарплаты при этом не растут, и многим не хватает денег. Согласно опросу ФРС, 25% американцев не могут сказать, что их финансовые дела идут «более-менее», 20% – не в состоянии оплатить ежемесячные счета, а еще 25% из-за нехватки средств в последний год не прошли необходимые медицинские обследования. Приложения берут лишь небольшую комиссию за каждую транзакцию, и это гораздо дешевле краткосрочных кредитов.

Тем не менее, пишет агентство, у сервисов есть и недостатки: привыкая к постоянному денежному потоку, некоторые клиенты начинают тратить больше обычного. Еще одна потенциальная проблема — в ситуации выбора работник может принять решение в пользу более низкооплачиваемой вакансии с почасовой оплатой, зато с доступом к своим деньгам. Как показывает еще один опрос ФРС, более 50% готовы выбрать работу со стабильным ежедневным доходом в ущерб размеру общей зарплаты.