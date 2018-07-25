Волкер: В Хельсинки не было никаких подарков для России 1 25.07.2018, 11:10

Курт Волкер

Украина может быть уверена, что США делают правильные шаги.

Специальный представитель США по делам Украины Курт Волкер заявляет, что на встрече в Хельсинки американская сторона не поступилась ни одним из вопросов, которые могут беспокоить Украину.

Об этом он заявил в интервью украинской службе "Голоса Америки".

"Не было шагов к признанию российской аннексии Крыма, поддержки референдума или российской позиции по созданию силовой группы для защиты мониторинговой миссии, которая могла бы разделить страну. То, что кто-то предполагал, или то, чего кто-то опасался, не произошло", - сказал Волкер.

Он подчеркнул: Украина может быть уверена, что США делают правильные шаги, а переговоры между США и Россией направлены на разрешение конфликта в Украине.

"США не поступились ни одним из тех вопросов, которые могут беспокоить Украину. Не было никаких подарков для России. Никаких подарков за счет Украины", - заверил Волкер.

Встреча между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным состоялась в Хельсинки 16 июля. На пресс-конференции Трамп ни разу не упомянул об Украине. Путин заявил, что США считают незаконной аннексию Крыма, и призвал Вашингтон давить на Киев для выполнения Минских соглашений.

Позже стало известно, что в Хельсинки Путин предложил провести референдум на оккупированном Россией Донбассе. В Белом доме заявили, что не поддерживают эту идею.