В Могилеве оползнем завалило дома 3 25.07.2018, 11:53

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Фото: «Радыё Свабода»

Люди ждут помощи.

В Могилеве третьи сутки жители улицы Струшня ждут помощи специалистов в расчистке дворов от обвалившегося грунта, передает «Радыё Свабода».

Оползень сошел во время ливня 22 июля. Поскольку последующие дни прогнозируются дожди, то люди беспокоятся, что обвал грунта может повториться.

Дома на Струшня возведены вдоль одноименной небольшой речушки, которая вымыла глубокую пойму. Ее высокие склоны нависают над домами.

Никто ни за что не отвечает. Кому налоги платим?

Оползень сошел на дома №47А и 49. Почти метровый уровень земли держат стены домов и хозяйственных зданий. Окаменевший за два дня грунт люди не трогают, чтобы не спровоцировать повторного обвала.

Хозяйка одного из домов Анна Петровна считает 22 июля вторым днем рождения. Вечером она вышла во двор покормить собаку и увидела, как на нее ползет вал земли. Женщина успела вскочить в дом, который, как она говорит, чуть не опрокинул оползень. Землей завалило двор и огород. Водой залило в доме подвал. Двор хозяева расчистили сами, чтобы было как пройти на улицу и к хлевку.

«Куда только не звонила за эти дни. Молила, чтобы мне подсказали, к кому обратиться за помощью. С одной организации меня направляли в другую. Никто, выходит, ни за что не отвечает. Налог за землю я же плачу все тридцать лет, что здесь живу. Куда это все девается?» - плача, рассказывает женщина.

Спасатели предложили побыть в отеле

Как говорит Анна Петровна, спасать ее после многочисленных звонков приехали сотрудники МЧС, которые откачали воду и спилили заваленные оползнем деревья. Предложили переждать опасность в отеле. Некоторые спасатели, отметила Анна Петровна, признались ей, что после оползня здесь не остались бы жить ни дня. По словам женщины, коммунальщики же пока только обещают предоставить технику и работников для вывоза грунта.

«Разумеется, это чрезвычайное происшествие, но должны же быть продуманы меры преодоления последствий и определены ответственные, - возмущается зять Анны Петровны. - Если бы такое случилось у какого-нибудь начальника, то все бы было уже переделано, а как у простых людей, то подождут .

Люди боятся повторного оползня

Дом по соседству также «держит на себе грунт». Его хозяин Владимир тоже видел собственными глазами из окна, как полз на его дом оползень. Владимир предостерегает соседей браться самим за расчистку, так как считает, что они могут спровоцируют повторное обрывание грунта. По его мнению, таким делом должны заниматься специалисты.

Пострадал от оползня и еще один дом на Струшня. Грунтом завален огород и часть двора.

Местами размыты и берега речки. Во время ливня она превратилась в полноводную реку. За последние три десятка лет такого ливня местные жители не видели.

Хозяева домов отметили, что их никогда не предупреждали об опасности оползней.