«Купил билет в бизнес-класс «Белавиа» - а там болтался иллюминатор» 25.07.2018, 11:27

Белорус хотел поскорее вернуться домой из командировки.

Была пятница прошлой недели. Сергей был в московской командировке и сильно хотел домой в Минск. Когда стал искать билеты на самолет, выяснилось, что в экономклассе уже полная посадка. Благо у пассажира имелись бонусные баллы, которые он потратил на место в бизнес-классе. Правда, полет за шторкой не особо понравился мужчине. В итоге он сделал видео, на котором отходит внутренняя часть иллюминатора. В компании «Белавиа» объяснили, что произошло, пишет onliner.by.

— Возникла срочность. Мне очень хотелось быстрее вернуться домой из Москвы. Был там в командировке. Но билеты в эконом закончились. Видно, все выкупили олигархи. Но я налетал на «Белавиа» бонус, за него и решил взять бизнес-класс. Очень домой хотелось.

В итоге сел в самолет. В бизнес-класс. Но как-то он оказался не очень бизнес-классом. Не самое удобное кресло, которое, как мне показалось, не сильно отличалось от тех, на которых я сидел в экономе, ну и окошечко. Иллюминатор болтается. Внутренняя накладка немножко отошла. Я не стал никому говорить об этом во время полета. Предположил, что людей вокруг эта информация может слишком сильно напрячь. Попытался поставить подкладку на место. Но через некоторое время она снова отошла. Вот пару раз так и выезжала, потом зафиксировалась. Так я полет и скоротал.

Я, наверное, отношусь к той категории людей, которая не боится полетов. И этот иллюминатор меня не особо впечатлил. Просто примерно понимаю процессы. Это декоративная штука. Она просто ограничивает салон. Но мне было неприятно, что ли. Это ж бизнес-класс. Отличий от эконома не особо, стоит значительно больше, кормят в воздухе — но это так себе оправдание цены. Ну, и подкладка незафиксированная. Еще раз — за все это я заплатил бонусами. А ради этих бонусов и одного полета бизнесом совершил порядка 30 полетов экономом за свои деньги.

Как-то в РБ становится привычным заплатить за сервис и не получить его либо получить не в полном объеме.

За комментарием журналисты обратились к перевозчику.

— При визуальной инспекции пассажирского салона самолета Boeing 737-300 после выполнения рейса № В2 994 20 июля было выявлено отслоение одной из декоративных пластиковых фальш-панелей иллюминатора в пассажирском салоне воздушного судна. Данный элемент исполняет декоративную функцию и не входит в перечень элементов конструкции планера, обеспечивающих безопасность полетов. Неисправность была устранена, самолет допущен к полетам. Приносим свои извинения.