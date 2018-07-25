Украденная страна 3 Николай Статкевич

25.07.2018, 11:36

Николай Статкевич

А началось все это, когда он украл у нас выборы.

Говорят, что, если начальник украл гвоздь, то подчиненный, глядя на него, утащит целый ящик. Такова сила начальственного примера.

Поэтому притянутые к ответственности за коррупцию чиновники не могут понять - за что их так. Служили верно, нужные результаты на "выборах" рисовали исправно, "тунеядцев" выискивали, недовольных преследовали.

Брали пример со своего главного начальника. И взяли-то, по сравнению с ним, совсем мелочь. Как маленький гвоздик из украденного им эшелона гвоздей. А тут - арестовывают, по телевизору позорят, сажают. Потом отпускают и колхозами руководить заставляют. За что?

Объясняю - у персонажа, укравшего всю власть в государстве, правила другие. Они - воровские. А любой вор очень не любит, когда у него воруют уже украденное им.

Главный вор считает, что он уже украл себе всю страну. Он все здесь считает принадлежащим себе - государство, землю, имущество, людей. Он считает, что может как угодно распоряжаться всем этим. В том числе - человеческими жизнями и судьбами.

Главный вор может давать попользоваться украденным им своим холуям. Но наказывает их, когда они берут без спроса или больше позволенного им. Хотя потом может и простить, если ему отдадут украденное. Вот и вся "борьба с коррупцией".

В воровских принципах власти, кстати, главная причина всех этих, кажущихся нелепыми, "тунеядческих" декретов - главный вор просто пытается вернуть под контроль разбегающихся по другим странам людей и опять заставить их работать на себя. Или хотя бы получить хоть какой-то доход от этой своей, как он считает, собственности.

А началось все это, когда он украл у нас выборы.

Николай Статкевич, «Фейсбук»