Семейная пара из Лиды проехала по девяти странам Европы на мотоцикле 25.07.2018, 12:05

Фото: Наталья ЗАЛЕССКАЯ

Ребята поделились туристическими лайфхаками.

У Натальи и Алексея Залесских трое маленьких детей и напряженная работа, так что выбраться в отпуск сложно, пишет kp.by.

Но и отказывать себе хотя бы в маленьком путешествии молодым людям не хотелось. Поэтому в один прекрасный день они сели на мотоцикл и рванули в экспресс-тур по 9 странам Европы - в основном по Скандинавским, которые знали меньше всего.

Никогда не подумаешь, что это - мотопутешественники...

...Если не увидишь их в экипировке и, к примеру, на пароме в компании с другими мототуристами.

Это уже второе мотопутешествие. Однажды ребята проехали 1000 километров - на Куршскую косу и обратно. Но тут речь шла о других масштабах. Да и вообще, хотелось выйти из зоны комфорта, а горящая путевка в Турцию таких эмоций не даст.

А это дорожный вариант.

Понятно, что к такой авантюре (даже близкие до последнего не знали масштабов поездки) надо было подготовиться. Алексей, к примеру, за несколько недель прошел техобслуживание мотоцикла, заменил несколько деталей. Потом пара плотно укладывала вещи (девушка обязательно хотела взять с собой платье!), продукты, инструмент (был даже ключ на 32), экипировку и профессиональную камеру - Наташа фотограф. Загрузили на железного коня примерно 50 килограмм.

- Правда, с погодой нам повезло: в Беларуси тогда было прохладно, а почти вся дорога у нас прошла при +25. Так что наша спецэкипировка на случай дождя даже не понадобилась, - говорят ребята.

КОФЕ ПИЛИ ИЗ ТЕРМОСА, А ЖИЛЬЕ СНИМАЛИ У МЕСТНЫХ

Главный плюс мотопутешествия - свобода передвижения. Единственный сторонний транспорт - паромы по Балтике. Заказать билеты на них можно заранее (так и делали ребята, причем уже в дороге) или купить в портах.

Путешествие на мотоцикле позволяло легко останавливаться на привалы у самого моря.

Это еще и хороший повод снять шлем и перевести дух.

- Мы проплыли под 360 км - десятая часть тура. Запомнился огромный лайнер из финского Турку в шведский Стокгольм. Казалось, мы в круизе, а не на переправе: ночевали в каюте, на борту полно магазинов и кафе, - рассказывает Алексей.

Примерно десятую часть дороги заняли переправы.

- По пути из Таллинна в Хельсинки мы познакомились с другими мотоциклистами. Датчанин ехал в мототрип вокруг Балтийского моря, как и мы. Восхитила Сильвия (полька, живущая в Англии) - она путешествует на мотоцикле одна. У нее уже было годовое путешествие, когда она проехала полмира, включая страны Азии и Африки. Сейчас ехала на мотоцикле из Англии в Норвегию. А у парня из Южной Кореи всегда с собой палатка - в ней он ночевал весь путь от родины до Финляндии. Мы пока не настолько «прокачаны», поэтому жилье бронировали, - говорит Наталья

Палуба парома приспособлена для морских прогулок.

Правда, дома, в Лиде, ребята заказали только ночевки в Риге и Таллинне, а в столице Эстонии выбрали остальные места.

- Снимали жилье у местных через сервис Airbnb, - рассказывает Алексей. - В Скандинавии это дешевле, чем отель. Кроме того, хозяева помогают, ты видишь реальную жизнь, а не обертку для туристов. В Риге и Таллинне останавливались у русскоговорящих хозяев, хотя специально не искали, в Швеции и Дании общались по-английски.

Выбирая места ночлегов, ребята читали отзывы, изучали фото и все описания. Например, хозяева иногда берут 10 - 30 евро за уборку. Также искали минимальные суммы за услуги сайта. Еще Наталья и Алексей ориентировались на владельцев с медалькой «суперхозяин». А есть еще акции, по которым можно сэкономить 15 - 30 евро с ночевки.

- Выбирали жилье с кухней. Перед заселением ехали в магазин, на 20 -25 евро покупали продукты на ужин, завтрак и дневной перекус - и так экономили на питании. А еще за время поездки более 300 евро сэкономили на кофе благодаря захваченному дома термосу. Выпить кофе в Европе может стоить и около 5 евро на человека, столько же и перекус. Две остановки в день на кофепаузу с перекусом для двоих - 40 евро. А термос, собранный утром, - бесплатно, - делится лайфхаком Наталья. - Причем мы останавливались не на заправке, а на берегу моря, озера или в парке. Еще плюс: на кафе уйдет минимум час, а так все сразу готово.

Кстати, насчет экономии ребята уточняют: цели вписаться в минимальный бюджет у них не было, но и переплачивать не хотелось.

В ШВЕЦИИ ВСТРЕЧАЛИ ЛАВАНДОЙ И КЛУБНИКОЙ, А В ДАНИИ ПОПАЛИ В ВЕЛОПРОБКУ

Началось путешествие в Литве. Из-за простоя на границе ребята выбились на три часа из своего графика. С короткими остановками накрутили 400 км и приехали в Ригу:

- Поначалу мы планировали, что Рига будет транзитным городом, но ее атмосфера нас покорила, и мы бы с удовольствием вернулись туда.

Первым был эстонский порт.

Следующий день занял путь по Эстонии с заездом в красивый Пярну и остановкой на берегу Балтики. Дальше - ночевка в Таллине в скромном летнем домике (зато с баней) и переезд на пароме в Хельсинки (2,5 часа). Оттуда на мотоцикле ребята доехали до Турку и на пароме 11 часов плыли в Стокгольм.

В каждом из городов путешествия молодым людям хотелось бы побывать еще.

А самая долгая переправа заняла под 11 часов - время для ночевки.

Швеция запомнилась потрясающей архитектурой Стокгольма, да и вся страна впечатлила. Часть пути ребята ехали по автобану, но больше старались выбирать мелкие дороги, чтобы можно было увидеть реальную жизнь страны, а не только трассу.

Всегда многолюдный туристический центр Стокгольма.

- Были моменты, когда казалось, что попал в кино 1960 - 1970-х. Представьте: аккуратные колоритные домики в деревне вдоль моря, ретромашины в идеальном состоянии... В такие моменты мы специально притормаживали, чтобы прочувствовать атмосферу.

Кстати, в Швеции под 90% машин - универсалы, из которых абсолютное большинство - «Вольво». Немало там и домов на колесах с закрепленными велосипедами и лодками.

Чего в Швеции полно, так это хорошо сохранившихся ретро-автомобилей.

А еще в Швеции много домов на колесах.

- Мы остановились в милой деревеньке, хозяева - местная семья, которая сдает летний домик у себя во дворе. Они нас поприветствовали букетиком лаванды, угостили своей клубникой, а на входе ждали таблички с нашими именами, - рассказывает Наталья. - Шведы следят за экологией, активно сортируют мусор. Там все отходы используют для получения энергии, для этого даже покупают мусор из других стран. Кстати, еще с каждой страной знакомились во время утренних пробежек, словно ты и не турист.

Были и другие варианты ночлега - например, такие летние домики.

Последней остановкой в Швеции стала кофе-пауза у почти 8-километрового Эресуннского моста из шведского Мальме в датский Копенгаген. На виадуке нельзя останавливаться, и ребята снимали там только видео на телефон.

Последний кофе-брейк в Швеции Наталья и Алексей сделали с видом на Эресуннский мост из Мальме в Копенгаген.

- Впечатлили взлетающие из аэропорта Копенгагена самолеты, ветряки посреди моря, переход моста в подводный туннель, - делятся путешественники. - Кстати, Балтика в Северной Европе очень отличается от той, какой мы ее видели в Латвии и Эстонии.

Особенно этот мост впечатляет в сумерках.

В Копенгагене у ребят был полноценный день отдыха - перемещались они пешком и на велосипедах, которыми их обеспечил хозяин снятой комнаты.

Жители датской столицы частенько ездят на велосипедах с такими колясками.

- Меня впечатлила чистая вода в городе - это экосознание в действии, - рассказывает Наташа. - Люди вовсю купались, но мы только помочили ноги - не так уж и жарко было по белорусским понятиям. Замков с садами и прочей роскошью в городе, наверное, больше, чем по всей Беларуси. Много велодорожек и велосипедов. Даже попали однажды в 500-метровую пробку из них, но все разъехались за пять минут. В кузовах больших трехколесных великов возят вещи, детей, а некоторые девушки - своих мужчин. С безопасностью движения все в порядке. Зато полиции не встречали. Ну, и пикники устраивай где хочешь, в том числе и с пивом. Мы выбрали набережную.

А иногда велотрафик превращается в мини-пробки, от которых, правда, через 5 минут нет и следа.

В Копенгагене много пляжей прямо в городе, а вода - чистая, так что купаться никто не боится.

В предпоследний день поездки многое пошло не по плану.

- Сначала поздно выехали. Затем подвела заправка в Дании, где никто не говорил по-английски, а у нас не было местных крон. При заправке по карточке автоматы бронировали 100 евро, а сдачу банк возвращает на карточку через 8 дней! Мы кое-как договорились заправиться за евро, но только банкнотами и без сдачи. В итоге, залили топлива на 10 евро, которые нашли в кармане, - рассказывает Алексей.

Вот так выглядит отдых мототуриста в снятых у местных апартаментах.

Данию посмотрели мало. Интересных мест там хватает, но пара опаздывала на последний морской переезд в Германию (2,5 часа и 70 км по морю из Гедсера в Росток). После переправы (впереди была треть пути - 1100 км) началось движение вслепую: карта Германии не влезла в смартфон путешественников.

Пикник на лодке - почему бы и нет!

- А еще на 100 км автобана не встретили ни одной заправки, - говорит Алексей. - Ехали на парах в экономрежиме и, признаться, волновались. Спасибо дальнобойщику-поляку - он рассказал, где ближайшая АЗС. Там же перекусили и впервые купили кофе - термос в тот день был пуст.

Наталья говорит, что замков в одном Копенгагене не меньше, чем во всей Беларуси.

На немецких автобанах разгонялись до 160 км/час, и при этом нас обгоняли почти все. Конечно, бак осушили за час с небольшим. А под польским Щецином пошли бесконечные ремонты дорог и объезды - причем без указателей. На одном из объездов белорусы намотали лишних 20 км, а дорога вела по плохому асфальту, брусчатке и песку.

В последний день Наталья и Алексей проехали еще около 800 км (примерно 15 часов) па Польше и Беларуси. Кроме напряженного трафика и ремонтов, ребятам повезло на очереди за фурами. Правда, к их удивлению, быстро прошли границу - всего за 30 минут.

- Наверное, только дома поняли, что 3365 км на мотоцикле - круто, - говорят путешественники. - Это совсем другие эмоции от поездки, особенно по небольшим дорогам возле моря или вокруг небольших городков и деревень. Правда, чтобы никуда не спешить и ощутить, какая страна на самом деле, надо ехать не на 10 дней, как мы, а на 20. И тут в самый раз поблагодарить родителей, которые помогают с детьми во время наших поездок.

Мотопутешествие по 9 странам продолжалось 10 дней.

СЧИТАЛКА

Ребята потратили на бензин примерно 220 евро.

Все три переправы на паромах с учетом провоза мотоцикла стоили 120 евро на человека. В самую длительную входила ночевка в каюте, и не нужно было снимать жилье.

За ночевку ребята отдавали 27 - 45 евро на двоих. Только в Швеции она обошлась в 62 евро. Всего было 8 ночевок.

На продукты ушло примерно 280 евро, а на подарки родным - еще 170.

Техобслуживание мотоцикла до поездки - примерно 250 евро. Но речь о плановых работах - железный конь был готов к поездке, это, скорее, перестраховка, чтобы не доставать ключ в дороге.

Парковка была бесплатной. Порадовали выделенные места для мотоциклов в туристических центрах городов.