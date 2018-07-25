Рыльце-то в пушку Борис Вишневский, «Эхо Москвы»

25.07.2018, 11:56

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Борис Вишневский

Чего боится МИД России?

В начале июня мой друг Володя Кара-Мурза-младший написал мне, что нашему общему другу, депутату Сейма Литовской Республики и одному из самых известных литовских политиков, Эмануелису Зингерису, на пять лет запретили въезд в Россию.

За что и почему — не сообщалось. Его «уведомили» из российского МИДа о запрете — и все тут. Не снизошли до объяснений.

Между тем, Зингерис — специальный докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по расследованию убийства Бориса Немцова. Он собирался приехать в Россию для подготовки материалов к докладу и опроса российских должностных лиц по данному делу. И пока Россия остается в Совете Европы, она обязана содействовать подготовке доклада.

Я направил запрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову с просьбой сообщить, действительно ли это так, и а если так – то почему.

Через полтора месяца получаю ответ из МИДа. Почему-то с грифом «Для служебного пользования» (!). Письмо мне дали прочитать и забрали в архив нашей канцелярии. Сообщив, что никуда его пересылать нельзя.

Что же, не пересылаю. Но содержание ответа привожу.

Степень его глупости — наверное, единственная причина грифа «ДСП»: ну не хотят в МИДе, чтобы эта глупость стала всем очевидна. Но она все равно станет.

Замечу: условия отнесения информации к сведениям, составляющим служебную тайну, обязательность соблюдения конфиденциальности такой информации, а также ответственность за ее разглашение должны быть установлены федеральным законом (ст. 9 ФЗ «Об информатизации, информационных технологиях и защите информации»). Такого закона нет. Зато есть статья 29 Конституции. И вообще — какая служебная тайна в ответе на депутатский запрос?

Итак, о чем пишет МИД?

Первое. Действительно, Зингерису запрещен въезд в Россию. В рамках «ответных мер на недружественные действия Литвы», которая запретила ряду российских политиков и чиновников въезд в страну (насколько мне известно – в рамках «Акта Магницкого», как виновным в нарушениях прав человека).

Зингерис прав человека не нарушал, пытки и беззакония не организовывал и не покрывал, но ему в Россию – нельзя.

Второе. Логика МИДа: ПАСЕ в 2014-15 годах приняла резолюции, которые ограничили полномочия российской делегации, из-за чего она с января 2016 года не участвует постоянно в работе ПАСЕ, Раз так – визиты докладчиков ПАСЕ в Россию сейчас «не осуществляются».

Действительно, полномочия российской делегации были ограничены после «присоединения» Крыма и агрессии в Донбассе.

ПАСЕ в ряде своих резолюций призвала российские власти к возвращению Крыма, отказу от притеснения крымских татар, выполнению минских соглашений, выводу войск с территории Украины, полному сотрудничеству в расследовании гибели голландского авиалайнера MH17, совместному контролю с Украиной государственной границы, освобождению заложников, военнопленных и незаконно задержанных лиц.

Россия, как нетрудно догадаться, не выполнила ни одного из положений этих резолюций ПАСЕ. После этого полномочия российской делегации ограничили. И обещали снять ограничения, как только резолюции ПАСЕ будут выполнены. В ответ — заявления о «русофобии» и «политиканстве».

Однако, как уже сказано, Россия — член Совета Европы. Как Зингерису готовить доклад, не посещая Россию?

Конечно, можно понять российских чиновников и дипломатов.

Как это так — приедет какой-то Зингерис, и начнет расспрашивать прокуроров — почему это, например в момент убийства Немцова все камеры на Большом Москворецком мосту вдруг отказали?

Или — почему в стране с огромными полномочиями «силовиков» им так и не удалось задержать человека, который вполне мог быть организатором убийства, но скрылся в Чечне и оказался недоступным для «органов»?

Или — в какой степени изучены следствием версии мести Немцову за его политические взгляды, деятельность и высказывания, в том числе — мести со стороны первых лиц государства?

Проще не пускать Зингериса в Россию — и нет никаких проблем.

И нет никаких неудобных вопросов и нежелательных ответов.

Тем более, что никаких подписок «о неразглашении» с него не возьмешь.

Рыльце в пушку — главная причина запрета Зингерису на въезд в Россию.

Очень страшно допустить независимое расследование убийства Немцова.

Ибо может вскрыться его истинная картина.

И истинные организаторы и заказчики.

Но до бесконечности так продолжаться не будет.

Правда об убийстве Немцова все равно станет известна.

И не только в ПАСЕ, но и в России.

Борис Вишневский, «Эхо Москвы»