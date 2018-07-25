Сколько денег нужно для счастья? 2 Дариус Фору

25.07.2018, 12:06

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Свобода – это не случайность.

Деньги не делают нас счастливыми. Однако они нужны нам для жизни. Поэтому что мы делаем? Изо всех сил стараемся заработать больше? Или довольствуемся тем, что есть?

Проблема в том, что у обоих вариантов высокая цена.

Все мы слышали об исследовании, результаты которого говорят: вы не станете счастливее, если заработаете больше $ 75 тыс. или любой другой магической суммы.

Об исследовании слышали многие. Однако оно совершенно не повлияло на то, как мы живем.

По крайней мере, знание об этих результатах совершенно не изменило того, как я гнался за деньгами. То же могу сказать о тех, с кем знаком лично.

Проблема с этими результатами в том, что они показывают усредненные показатели. А бездумные авторы продолжают цитировать исследование, говорящее о том, что деньги не делают человека счастливым.

По фразе “money doesn’t buy happiness” (“за деньги счастья не купишь”) Google выдает 69,2 млн результатов. Должен признать, что тоже хочу сказать что-то вроде “деньги не приносят счастья, потому что об этом говорит исследование”. Но никто не может довериться статистике, если за ней не стоит личная история.

Мой путь был трудным

Когда мне было около 20, в голове засела идея, что для успеха нужно стать миллионером. Я думал о том, откуда взялась эта мысль, но все же не смог определить ее точного происхождения.

Думаю, дело в поп-культуре, жадности, тщеславии, неуверенности и давлении со стороны одногодок.

Все это ложные причины для любых начинаний. Но у меня были и хорошие причины зарабатывать. Я был ребенком эмигрантов, когда я рос, мы жили небогато. Родители делали все возможное, чтобы поддержать меня и брата. И погрязли в долгах.

Мне всегда хотелось отдать им должное. Это естественное желание многих, выросших в бедности.

Этот же стимул заставлял меня хорошо учиться в школе. Я не был самым умным ребенком. Просто тяжело трудился. И таким образом попал в хороший университет. Благодаря поддержке родителей стал первым в ближайшем семейном кругу, получившим степень магистра.

Окончив колледж, я полностью сосредоточился на деньгах. Я даже упустил возможность работать на очень успешного предпринимателя из-за того, что попросил слишком много денег. Но это не помешало мне зарабатывать больше.

Я основал бизнес, и уже на второй год мы достигли дохода в $1 млн. Я платил себе $40 тыс. в год, жил, как хотел. Оглядываясь назад, должен признать, что для 25-летнего парня это было весьма неплохо. Но мне было мало.

Я говорил “да” каждой возможности и слепо преследовал прибыль. После четырех лет в таком режиме, чувствовал себя опустошенным.

Чем больше денег, тем больше проблем

Мне казалось, что большее количество денег – это ответ на все вопросы. “Если бы только я зарабатывал больше… Тогда от проблем не осталось бы и следа”.

Но так не работает. Однажды мой весьма состоятельный ментор сказал мне: “Чем больше ты зарабатываешь, тем крупней становятся твои проблемы”.

Он имел в виду, что деньги имеют свою цену. Чем больше ты инвестируешь, тем больше можешь потерять. То же касается строительства бизнеса. По мере развития компании ты обрастаешь большем количеством обязанностей и проблем.

Жизнь непростая штука. И не имеет значения, сколько ты зарабатываешь.

Вам нужно меньше, чем вам кажется

Вернемся во времена, когда я гнался за деньгами. Я просыпался в шесть утра и работал до тех пор, пока не ложился спать. Я постоянно был в плохом настроении. Срывался на свою девушку. Не находил времени на встречи с друзьями. Мне, фактически, не хватало времени на то, чтобы получать удовольствие от чего-либо.

Моя история не уникальна. Такие истории в духе “я гонюсь за деньгами” встречаются куда чаще, чем истории людей, которые зарабатывают действительно много.

Ведь что может быть более неубедительным, чем сказанное учеными “деньги не делают вас счастливыми”?

Когда это говорит богатый человек!

Правда? Когда миллионер говорит, что за деньги счастья не купишь, все мы думаем одно и то же.

“Тебе легко говорить”.

Именно поэтому тут есть я, нормальный человек, который скажет вам то же самое. Не гонитесь за деньгами. Даже если вам кажется, что они дают финансовую свободу. Если ее ценой является эмоциональная тюрьма, то этого того не стоит.

Вам всегда нужно гораздо меньше, чем кажется. Когда я стал несчастлив из-за своей хорошо оплачиваемой карьеры, то сделал шаг назад. Буквально.

Вместо того чтобы быть далеко от семьи, я переехал поближе и помогал им самыми разными способами. Не только лишь финансово, но также эмоционально, просто находясь рядом.

Сейчас я делаю то, что люблю. Я зарабатываю блогерством и онлайн-преподаванием. И знаете что? Мне нужно не так уж много денег, чтобы жить хорошо.

Это одна из главных идей книги “Ваши деньги или ваша жизнь” Вики Робин и Джо Домингеса, одной из моих любимых книг по личным финансам. Мне нравится, что авторы смотрят на все с определенной перспективы.

Приводя примеры, они показывают, сколько денег мы тратим на вещи, связанные с работой. Скажем, если ради работы вы живете в дорогом городе, то стоимость жизни и затраты на дорогу значительно вырастают.

А сколько денег вы тратите на одежду, которую носите на работу? Костюмы, платья, туфли? Все это деньги, которые в ином случае не потратили бы.

В книге авторы предлагают план, ведущий к финансовой свободе. Он очень здравый и практичный. Но, думаю, прежде вам нужно кое-что еще.

Сначала станьте эмоционально свободными

Мне кажется, что в этой статье я лишь суммирую клише. Я совершенно не предполагаю, что после ее прочтения вы измените свои взгляды на жизнь.

Однако я надеюсь, что вы решите сперва достичь эмоциональной свободы, а не только лишь накопить денег.

Да, деньги дают свободу, но вам нужно не так уж много, чтобы ее достичь. Помните: чем больше денег, тем больше проблем.

Поэтому нужно быть эмоционально сильным. Нельзя трусить при появлении первых реальных проблем.

Нужно быть сильным и способным справиться со стрессом. Лично для меня это и был первый шаг на пути к счастью и свободе.

Я не боюсь того, что принесет мне будущее. На это есть две причины:

1. Я морально и физически силен благодаря тому, что многие годы осознанно подвергал тело и разум стрессу.

2. У меня нет долгов, есть сбережения, и я работаю на себя. Плюс ко всему, меня не волнует репутация. Поэтому я не должен отчитываться ни перед кем, только лишь соответствовать собственным моральным принципам.

Как видите, тема денег и счастья довольно глубокая. Каждое принятое решение влияет на качество вашей жизни. За каждым действием следует реакция.

1. Вы взялись за работу, предполагающую постоянный страх потерять репутацию? Значит, вы не свободны.

2. Вы взяли кредит, чтобы купить машину? Значит, вы не свободны.

Но послушаете, это ведь не конец света. Я тоже был в долгах. Был заложником корпоративного мира. И выбрался. И таких, как я, много.

Нужно иметь ответственность и план.

Свобода – это не случайность.

Это целенаправленная стратегия, которая требует большой работы, обдумывания и планирования. Призываю вас над этим работать. И я займусь тем же. Ведь в этом деле ничего нельзя принимать как должное. Вы лишь должны быть готовы начать все с начала.

А с этим у меня трудностей нет.

Дариус Фору, nv.ua