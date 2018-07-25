Любимая игрушка 1 Валерий Карбалевич

25.07.2018, 12:15

Валерий Карбалевич

О неприятных для Лукашенко аналогиях и параллелях.

Принимая генерального секретаря Международной федерации баскетбола (FIBA) Патрика Баумана, Лукашенко высказал свои претензии к Международному олимпийскому комитету (МОК):

«Мне кажется, эта структура не просто бюрократическая, она иногда безответственная. Там очень быстро "бронзaвеют" люди, находясь на этом посту. И я как глава Национального олимпийского комитета вынужден на очередном мероприятии довести (это) до сведения международной спортивной общественности».

Не первый раз Лукашенко возмущается международными спортивными организациями, разоблачает заговоры. Еще в первые годы президентства, когда на соревновании по спортивной ходьбе за нарушения правил был снят с дистанции белорусский спортсмен, Лукашенко заявил:

«Меня до сих пор трясет... Тем более что это сделал российский судья. Я скажу, что это предмет особого разговора, в том числе и с руководством России».

Во время поездки на Олимпийские игры в японский город Нагано в 1998 году Лукашенко до глубины души возмутило, что соревнования по биатлону были прекращены из-за плохой погоды:

«Международная мафия перечеркнула гонку, как только увидела, что побеждают белорусы. Они нам твердят о демократии, у них и не пахнет этим. Империи делят медали, а у нас нет большой страны за спиной».

Не понравилось Лукашенко и судейства в соревнованиях по фристайлу:

«Здесь нет никакой честности и порядочности. Наш парень должен был занять как минимум второе место».

Тема судейства во фристайле привлекла внимание Лукашенко и во время зимних Олимпийских игр этого года. Он посчитал, что несправедливо отнеслись к белоруса Антону Кушниру.

18 февраля, во время встречи с журналистами на избирательном участке, Лукашенко заявил:

«Они просто, открыто вам скажу как человек, который немного в этом разбирается, выбросили главного конкурента из финала...

Мне пришлось ночью поднять по тревоге МИД, задействовать посольства в Республике Корея. Направить немедленно правительственную телеграмму на адрес Баха (президент МОК. - Авт.). Высказать ему все, как я думаю, в мягкой форме. Мы это все опубликуем. Мы скрывать это не будем... Вы же видели, кто именно судит: человек из Швейцарии, России, Китая... А их представители как раз соперничают с нами. Все они протянули в финал своих спортсменов».

Он добавил, что может понять судейства швейцарцев, не очень понимает «китайских друзей» и «отказывается понимать наших старших братьев - россиян».

«Надо второго россиянина затянуть. Стоимостью белоруса?! Зачем? Вот моральная позиция судей. Поэтому - это сплошное беспредел, я его иначе объяснить не могу», - подытожил Лукашенко.

И вот снова Лукашенко раскритиковал МОК за «превращение спорта в часть грязной политики» и за «обвинение целой команды» в употреблении допинга.

Эти периодическое разоблачения Лукашенко заговоров мафии в международном спортивном движении объясняется несколькими факторами. Прежде всего, следует отметить, что он отдает спорту больше внимания, чем экономике, это его любимая игрушка.

«Нет ни одной страны в мире, где бы вопросы развития спорта решались на таком высоком уровне», - говорил глава Беларуси и в то же время президент Национального олимпийского комитета. Такой двойной статус, как он считает, придает ему право влиять на международный спорт.

А с другой стороны, с каждым годом успехи белорусских спортсменов на международных соревнованиях все меньше. Олимпийских медалей с Олимпийских игр с каждым разом привозится меньше. Увеличивается количество допинговых скандалов. Посмотрите, например, что происходит с футболом и хоккеем Беларуси. И у Лукашенко возникает ощущение, что у него отбирают эту его любимую игрушку. Отсюда и громкий протест.

А если что-то не получается, то, как он часто считает, главная причина - заговор врагов.

К тому же здесь существует и PR-составляющая. Болельщик, если проиграет его любимая команда, часто делает вывод: "Засудили", "Судью на мыло". Поэтому Лукашенко уверен, что рядовой обыватель, который болеет около телевизора, его поддержит.

Ранее Лукашенко не раз упрекал российских судей. Теперь же он фактически выступил в защиту России, критикуя «обвинение целой команды» в употреблении допинга. Напомню, что сборную РФ отстранили от участия в зимних Олимпийских играх 2018 г. Поэтому его нынешние заявления понравятся Москве.

Особенно порадовал его упрек, что в руководстве МОК «очень быстро "бронзaвеют" люди, находясь на этом посту».

У белоруса сразу же возникают неприятные для Лукашенко аналогии и параллели. Неслучайно, что эта фраза выброшена из официального сообщения БелТА и пресс-службы Лукашенко. Но в информации российского ТАСС она осталась.

Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»