В Минской области экспедиция нашла 300-летнюю стеклодельную мануфактуру 25.07.2018, 12:14

Мануфактура принадлежала роду Сологубов.

Остатки стеклодельной мануфактуры XVIII века графов Сологубов обнаружены в агрогородке Илья Вилейского района Минской области. Об этом сообщает БелТА

«Выявлена и зафиксирована конструкция плавильной печи, выложенной из глины, кирпича и камней, получены уникальные данные по технологии производства стеклоизделий того времени и определены особенности бытовой культуры стеклоделов», — говорится в сообщении.

Артефакт найден во время археологической практики студентов исторического факультета БГУ. Руководителями работ выступают преподаватели Ольга Липницкая и Полина Курлович.

Историкам БГУ удалось установить, что в XVIII веке в Илье производили тарную, столовую и аптечную посуду, а также листовое оконное стекло. Продукция была разных оттенков зеленого, розового, голубого и синего цветов. Изготавливали здесь и хрустальную посуду. Часть изделий декорировалась. Обнаружены также серия отходов от формовки сосудов, большое количество фрагментов готовой продукции.

Уникальными для отечественной археологии являются находки инструментов стеклодувов, в числе которых выдувательная трубка с остатками зеленого стекла на конце, нож, мерная гирька.

Обнаружены предметы быта, свидетельствующие о повседневности стеклоделов. Это сохранившаяся трубка для табака, ключ от сундука, нательный крестик. Редкой находкой стали фрагменты ткани синего цвета.

О посещении мануфактуры женщинами говорят три иглы и булавки для закрепления ткани женского головного убора. Ученые предполагают, что женщины приносили в мастерскую обеды, поскольку культурный слой насыщен фрагментами керамической посуды.

Гута (мануфактура) в Илье просуществовала до начала XIX века и позже была перенесена в современную деревню Новая Гута. Датировка памятника подтверждается обнаруженными здесь монетами Речи Посполитой второй половины XVII — середины XVIII века.

«Хорошая сохранность гутной печи ильянской мануфактуры дает основания для открытия в последующем на этом месте музея, так как мануфактура в Илье — единственный стеклодельный комплекс на территории Беларуси, основанный в первой половине XVIII века и просуществовавший до конца ХХ века в соседнем поселке Партизанский, пройдя все этапы становления и развития промышленного производства», — прокомментировала Полина Курлович.

Раскопки в Илье продлятся до 30 июля. Кроме студентов БГУ в них участвуют волонтеры, а также студенты Вятского государственного университета (город Киров, Россия).