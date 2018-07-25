Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон возвращается в Бельгию 25.07.2018, 12:27

Карлес Пучдемон

Политик на протяжении четырех месяцев находился в Германии, где решался вопрос о его экстрадиции в Испанию.

Лидер каталонских сепаратистов Карлес Пучдемон после прекращения в ФРГ дела о его возможной выдаче в Испанию намерен уже через несколько дней вернуться в Бельгию. Об этом Пучдемон заявил на пресс-конференции в Берлине в среду, 25 июля, сообщает dw.com.

Верховный земельный суд федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн 20 июля отменил постановление об экстрадиции Пучдемона в Испанию. Дело об экстрадиции было официально закрыто. Днем ранее Верховный суд в Мадриде отозвал международный ордер на арест 55-летнего каталонского политика и отказался от намерения добиться его выдачи. Суд обосновал свои действия решением германских органов юстиции, которые признали допустимой экстрадицию Пучдемона в

Испанию лишь по обвинению в растрате государственных средств, но не в мятеже.

Это означало, что в Испании Пучдемона могли судить лишь по гораздо менее серьезному обвинению.

Карлес Пучдемон находится в поле зрения испанских органов юстиции как организатор несанкционированного референдума о независимости Каталонии в октябре 2017 года. После провала референдума он бежал в Бельгию, но в марте был арестован на основании международного ордера, когда проезжал через Германию. В Испании в отношении Пучдемона по-прежнему действует ордер на арест.

Сразу после прекращения дела об экстрадиции в ФРГ Карлес Пучдемон выпустил видеообращение, в котором призвал незамедлительно освободить других каталонских сепаратистов. Одновременно он призвал единомышленников "мирно и демократически сохранять единство".