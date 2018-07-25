«Просто подошел к гаишнику и спросил, как дела»: как начались столкновения с милицией в Жабинке 25.07.2018, 12:27

Житель райцентра изложил свою версию событий.

После публикации статьи «Празднование Дня города в Жабинке закончилось столкновениями с ОМОНом и милицией» в редакцию nn.by обратился парень, которого задержали первым. С этого собственно и начались задержания молодежи в Жабинке.

Молодой человек представился Стасом, он рассказал свою историю. «Мы сидели на центральной площади, там были столики с баром, я пил пиво. На стоянке на площади находился сотрудник ГАИ.

Я подошел к нему и спросил: «Как дела?» Он говорит: «Хочешь узнать, как мои дела, — сейчас узнаешь». Садится в машину, достает наручники, хватает меня за руку. Я прибираю руку, он разозлился, сел в машину и уехал», — рассказывает свою версию Стас.

«После от площади мы пошли на танцпол. Там подбежали двое сотрудников милиции, ударили меня по ногам, задержали. Когда меня вели, то стали подходить люди, которые интересовались, что случилось. Милиции не понравилось, что все снимали, спрашивали. С этого началось бесчинство. Начали забирать телефоны, били всех подряд. Кто мимо даже проходил — поехал в милицию», — говорит парень.

Стаса из милиции отпустили в 8 утра. «Нас всех избили. Это понятно. И в машине били, и в милиции били. И даже не объясняли, за что забирают. На меня оформили протокол за распитие алкогольных напитков — оштрафовали на 5 базовых величин. У меня первый протокол в жизни за распитие. Осмотр показал, что у меня в крови 0,4 промилле алкоголя — это бокал пива», — говорит участник инцидента.

Всего на праздновании Дня города в Жабинке было задержано 7 человек. По крайней мере один из них до сих пор находится в изоляторе по подозрению в применении силы в отношении сотрудника милиции.