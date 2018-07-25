Миллион процентов Telegram-канал «СерпомПо»

25.07.2018, 12:29

Кто виноват?

Миллион процентов за 2018 год составит инфляция в Венесуэле, предсказал вчера МВФ.

Глава департамента западного полушария Алехандро Вернен сравнил кризис в Венесуэле с Германией 1923 и Зимбабве нулевых годов.

Что касается инфляции, тут он погорячился. Что такое миллион процентов? Это всего-то рост цен вдвое за месяц.

В Германии цены росли вдвое за 3 дня и на четверть — ежедневно. Как устроена бытовая жизнь обычного человека в таких условиях, великолепно описал Эрих-Мария Ремарк в «Черном обелиске».

А в Зимбабве инфляция (по неофициальным оценкам) была на пике, в 2008, вдвое медленнее, чем в Германии… Зато это было всего 10 лет назад. С тех пор гиперинфляций в мире не было. До случая с Венесуэлой.

Кто виноват? Мадуро, конечно, обвиняет политических оппонентов внутренних и внешних. Хотя деньги для закрытия бюджетной дыры печатает он сам.

И не в состоянии сдержать падение экономики третий год подряд двузначными темпами. За 3 года падение может составить вдвое — больше, чем в России в начале 90-х.

Можно было бы ограничиться упоминанием, что социализм по-венесуэльски разваливается, если бы дела этой далекой от нас страны не касались прямо и косвенно нас с вами.

1. Только что, в мае 2018 Мадуро победил на президентских выборах. Очень убедительно — 68%. И такой высокий результат был обеспечен тем, что сильная оппозиция сыграла с ним «в поддавки», решив бойкотировать выборы.

Впрочем, во многом это был вынужденный бойкот — сильные лидеры оппозиции не могли баллотироваться из-за административных санкций (типа как у нас — к Навальному). Однако, очевидно, что тактика бойкота сыграла на руку Мадуро и дорого обошлась венесуэльцам.

Кажется, из этого стоит сделать простые выводы: сама по себе экономическая разруха еще не ведет к смене власти, а участвовать в выборах, несмотря ни на что, все-таки нужно…

2. Эта страна, где цены растут вдвое за месяц, должна России более $3 млрд, которые Россия в ноябре 2017 реструктурировала на 10 лет с минимальными выплатами в первые 6 лет. Понятно, что это — шаг к его полному «прощению». Прощению стране, с самыми большими в мире запасами нефти, гораздо, в разы, больше наших!

Ох, уж эти политические кредиты, вечно они почему-то «зависают». $3 млрд Украине («кредит Януковича»), $3 млрд — Венесуэле…

Но это еще полбеды. $4 млрд венесуэльская нефтяная госкомпания PDVSA должна нашей государственной Роснефти. С 2014 по 2017 годы наша компания предоставила венесуэльской $6,5 млрд, часть за эти 3 года венесуэльцы погасили поставками нефти. Но как они будут поставлять бесплатно нефть дальше, когда (1) это госкомпания, (2) у страны — ненасытная бюджетная «дыра», а (3) добыча нефти быстро падает из-за общей разрухи в экономике? Эти $4 млрд тоже фактически «зависли».

Что такое зависшие в Венесуэле российские $7 млрд? Для примера, этого вполне хватило бы, что бы отодвинуть пенсионную реформу в России на год.

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