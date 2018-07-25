Многодетная мать из Могилева продолжает бороться с властями с помощью ООН 25.07.2018, 12:33

Алена Крень активно участвовала в «Маршах нетунеядцев».

Правозащитник Борис Бухель, который представляет интересы могилевчан в переписке с Комитетом по правам человека ООН, получил ответное сообщение белорусских властей на жалобу по делу Алены Крень, сообщает могилевская «Весна».

Крень воспитывает четверых детей. 16 марта 2017 года её осудили на штраф в 10 базовых величин за активное участие в могилевском «Марше нетунеядцев». Женщина не согласилась с этим решением и обжаловала его, однако кассационный суд оставил штраф в силе.

Совместно с Борисом Бухелем Алена подготовила жалобу и направила её в конце прошлого декабря в Комитет по правам человека ООН.

14 апреля из КПЧ пришло сообщение, что жалобу перенаправили белорусским властям, чтобы те высказали свою позицию.

Постоянная миссия Беларуси при офисе ООН в Женеве отказалась признавать правоту Алены Крень.

Согласно позиции властей, женщина «злоупотребляет» своим правом на обращение в международные органы, хотя не обжаловала решение Могилевского областного суда в Верховном суде и прокуратуре. Последней белорусские власти особенно гордятся:

«Только в 2017 году органами прокуратуры Беларуси на судебные постановления по делам об административных правонарушениях принесено 3766 протестов, из которых удовлетворены 97%», — отмечается в сообщении.

Однако КПЧ ООН в своих решениях отмечал, что пересмотр судебных решений, вступивших в законную силу, в рамках надзорной процедуры не составляет средство правовой защиты — в прокуратуру белорусам можно не обращаться.

Крень и Бухель должны прокомментировать ответ властей для КПЧ ООН не позднее 13 сентября.