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Пенсионерка нашла в маршрутке пакет с долларами и принесла в милицию

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  • 25.07.2018, 13:08
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Хозяин отозвался.

Вчера в Слуцкий РОВД пожилая женщина принесла подарочный пакет с долларами. Объяснила, что нашла на сиденье в пригородной маршрутке, которая шла через райцентр. Видно, кто-то забыл. Пенсионерка попросила милиционеров найти владельца этого богатства. Сумму в милиции изначально не оглашали — ее должен был назвать тот, кто все это потерял.

Сегодня в РОВД сообщили Onliner.by, что претендент уже отозвался по объявленному телефону, «угадал» число и прочие обстоятельства. За деньгами пока не пришел, его ждут в милиции. Этому человеку еще предстоит доказать право собственности, тогда ему вернут деньги.

Теперь известно, что в пакете было $515 — сумма не космическая, но для проверки на честность вполне достаточная.


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