Помпео вызвали в Сенат рассказать об итогах встречи Трампа и Путина 25.07.2018, 13:15

Майк Помпео

Сенаторы хотят знать, какие темы обсуждались «за кулисами» саммита в Хельсинки.

В среду, 25 июля, государственный секретарь США Майк Помпео выступит перед комитетом по иностранным делам и комитетом по делам банков Сената, и расскажет об итогах встречи Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки.

Сенаторы хотят узнать, какие темы затрагивали Дональд Трамп и Владимир Путин во время двухчасовых переговоров, которые прошли в закрытом режиме, передает The Hill.

"Я бы хотел знать, какие именно темы Трамп решил поднять с Путиным на переговорах в Хельсинки в течение двух часов. О переговорах мы знаем очень мало, если не считать того, что сама Россия обнародовала и описала", - заявил сенатор от Демократической партии Крис Кунс.

Также сообщается, что Майк Помпео будет пытаться убедить сенаторов в необходимости проведения второй встречи Дональда Трампа и Владимира Путина.

16 июля в Хельсинки за закрытыми дверями состоялась официальная встреча Дональда Трампа и Владимира Путина. На итоговой пресс-конференции стороны отметили прогресс в улучшении двусторонних отношений.

Переговоры начались с задержкой из-за опоздания главы РФ. Самолет Путина приземлился в аэропорту Хельсинки-Вантаа только около 13:00, тогда как начало встречи планировалось на 13:15. Трамп приехал в Хельсинки еще накануне вечером.

В Президентский дворец, где проходят переговоры, Путин прибыл первым, его поприветствовал президент Финляндии Саули Ниинисте. Трамп приехал во дворец примерно через 15 минут после Путина.

": Трамп поверил Путину вместо своей разведки - западные СМИ об итогах встречи

Американские политики и большинство мировых СМИ назвали результаты переговоров провальными для Трампа - президента США обвиняют в слабости и предательстве интересов страны.