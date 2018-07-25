Николай Соляник: Меня не сломить 25.07.2018, 13:24

Николай Соляник

Гродненский активист готов защищать свои права в суде.

23 июля руководителю Гродненской областной организации ОГП Николаю Солянику позвонила секретарь Ленинского суда Гродно и сообщила, что 26 июля в 14.30 состоится суд над ним.

Как оказалось, на него составлен протокол за «хулиганство» в гродненской городской больнице №3, куда Николай Саляник в тяжелом состоянии был госпитализирован после задержания 3 июля.

«Но я вообще никакого поступка хулиганского там не совершал, – рассказал сайту ucpb.org Николай Соляник. – Никакого протокола я не видел, нигде не расписывался».

– Но тогда откуда он взялся, в чем на этот раз вас обвинили?

– Когда на третий день пребывания в больнице, я хотел забрать свои вещи и передать их домой постирать, мне ответили, что их забрали сотрудники милиции. Я спросил, а почему меня не поставили в известность, почему не было понятых?

Возмутившись, я обратился к заведующей больницы. Я прямо высказал свое отношение к происходящему: «Скажите, на каком основании забрали мои вещи и деньги, которые там были, – они не имели права так поступать!». В ответ они посчитали, что сказанного достаточно, чтобы составить протокол.

Николай Соляник уверяет, что судебным прессингом его не сломить, и он готов защищать свои права на предстоящем процессе, а также намерен поднять вопрос о состоянии медицины и отношении к пациентам:

– Я буду писать жалобу на имя главврача, в облздрав. Ведь что происходило в этой больнице? На третий день после госпитализации меня просто вытолкнули оттуда. А спустя два дня я попал уже в реанимацию.

А милиция… Я же понимаю, что им на совещаниях говорят, мол, делайте, что хотите. Прокуратура вас не поправит, суд не накажет. Вот они и делают, что хотят. И тут нечему удивляться, если «гарант конституции» чуть ли не каждый день говорит, что открутит головы, без суда и следствия. Ну, так о каком правосудии мы можем вести речь?

24 июля Николая Соляника вызвали в Следственный комитет для дачи показаний по факту исчезновения из больницы его одежды (полосатой тюремной робы).

«Там меня ожидал в буквальном смысле следственный эксперимент, – рассказал Николай Соляник. – Вскрыли запечатанный пакет, и я показал, где были деньги. Даже сложил листок бумаги по размеру купюры и засунул туда. А потом сказал, я вам оставляю это на память, чтобы не сомневались. Они написали протокол, и мы распрощались».

Напомним, 3 июля гродненский активист Николай Соляник и активист партии Александр Лаврентьев были незаконно, брутально задержаны сотрудниками в штатском. Лаврентьева 4 июля осудили по двум административным статьям (ст. 23.4 и 23.34 КоАП) к штрафу в размере 20 базовых величин. Николай Саляник после задержания в тяжелом состоянии был госпитализирован. Суд над ним назначили на 18 июля в суде Октябрьского района Гродно, но за день до заседания отменили ввиду откровенно сфабрикованных обвинений, а дело отправили на доработку. Назначенный на 26 июля суд и новое обвинение – уже вторая в этом месяце попытка властей прижать активного политического оппонента.