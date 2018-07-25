Виктория Азаренко и Серена Уильямс получили wild card на турнир в Монреале 2 25.07.2018, 13:29

Виктория Азаренко

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

В прошлом году победительницей открытого чемпионата Канады стала украинка Элина Свитолина.

Бывшие первые ракетки мира Виктория Азаренко и Серена Уильямс, недавно возобновившие карьеры после рождения детей, получили wild card для участия в традиционном турнире Rogers Cup в Монреале, который называют также открытым чемпионатом Канады, сообщает tut.by.

Белоруска Виктория Азаренко, занимающая нынче 110-е место в мировом рейтинге, в прошлый раз выступала на Rogers Cup в 2015 году, когда дошла до 3-го раунда, где уступила итальянке Саре Эррани (5:7, 3:6).

23-кратная чемпионка турниров серии Большого шлема американка Серена Уильямс (№ 27 WTA) предыдущий раз также играла на Rogers Cup в 2015-м и является трехкратной чемпионкой этого турнира (2001, 2011, 2013).

Женский турнир Rogers Cup с 2009 года принадлежит к категории «Премьер» в Женской теннисной ассоциации (WTA).

В нечетные годы женский турнир проводится в Торонто, а мужской в Монреале, в четные — наоборот. С 2011 года оба турнира проводятся одновременно, но по-прежнему в разных городах.

В нынешнем году женский турнир в Монреале пройдет 3−12 августа. Турнирная сетка рассчитана на 56 участниц в одиночном разряде и 28 пар, призовой фонд — около 2,8 миллиона долларов.

В прошлом году победительницей открытого чемпионата Канады стала украинка Элина Свитолина, в финале взявшая верх над датчанкой Каролин Возняцки — 6:4, 6:0.