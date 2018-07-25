Под Мяделем мужчину привязали к машине и тащили через лес, чтобы отдал 50 рублей 7 25.07.2018, 13:46

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Разборки в стиле 90-х разыгрались на Мядельщине.

Двоих мужчин избили, а потом одного из них привязали к машине и потащили через лес. Нападавшие были уверены, что у них похитили 50 рублей, а так им вернут деньги. Об этом сообщает УВД Миноблисполкома.

Вечером 19 июля в милицию позвонил 43-летний житель района и заявил: двое знакомых отвезли его в лес, избивали и требовали деньги.

Оказалось, двое мужчин возрастом 30 и 34 года устроили разборки из-за якобы похищенных 50 рублей. Накануне в их доме потерпевшие чинили печку, с ними рассчитались выпивкой.

На следующий день хозяин и квартирант подумали: после застолья должны были остаться 50 рублей, наверняка их взяли вчерашние помощники. Они отыскали мужчин, силой усадили в машину и повезли в лес у деревни Азарки. Сначала избивали, требуя деньги, а потом:

«В какой-то момент злоумышленники посчитали, что избиения будет недостаточно, и для пущего эффекта и сговорчивости привязали одну из своих жертв отрезанным ремнем безопасности к фаркопу автомобиля. После этого начали движение по лесной дороге. Так проехали несколько сотен метров», — рассказали в милиции.

Затем замученного мужчину бросили в багажник и повезли на озеро Баторино «искупать». Второй мужчина тем временем смог убежать через лес. Позже первого привезли в дом, чтобы продолжить истязания, но он тоже сбежал и позвонил в милицию.

Один из потерпевших попал в больницу: закрытая черепно-мозговая травма, переломы и множественные ссадины. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело за истязание, «во всяком случае пока», говорят в милиции.