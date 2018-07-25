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Пучдемон опровергает связи каталонских сепаратистов с РФ

  • 25.07.2018, 13:51

Каталонский политик назвал все рассуждения на этот счет «фейковыми».

Экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон назвал фейковыми новостями информацию о связи движения за независимость с Россией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание El Pais.

"Было опубликовано много фейковых новостей о связи Каталонии и России. Однако посмотрите на результаты и факты: этому нет доказательств, даже наоборот – российские боты поддерживают тезисы унионистов", - заявил Пучдемон.

В прошлом году испанские СМИ сообщали, что хакеры, находящиеся на территории РФ, помогали власти Каталонии поддерживать в рабочем состоянии сайт о референдуме по вопросу независимости, который состоялся 1 октября 2017 года.

Позже национальный криптологический центр Испании, подчиненный Национальному разведывательному центру, заявил, что не обнаружил кибератак со стороны РФ или другой страны во время кризиса в Каталонии.


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