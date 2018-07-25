Немецкие компании усиленно ищут стажеров 25.07.2018, 14:15

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В Германии не закрыто 30% вакансий на позиции стажеров.

Примерно треть вакансий стажеров в немецких компаниях не закрыта, а в 10% компаний пустуют вообще все стажерские позиции. По данным немецкой Палаты промышленности и торговли (DIHK), дефицит стажеров в Германии заметнее всего ощущается в сферах кейтеринга, строительства и транспорта, а лучше всего со стажерами дело обстоит в области цифровой экономики, сообщает «Европульс».

Желающих пройти обучающий курс (при приеме на работу или как повышение квалификации) в Германии становится меньше уже не первый год. При этом, по данным опроса компаний в рамках исследования DIHK, сегодняшним стажерам часто не хватает знаний и навыков, чтобы успешно осваивать программу.

В Германии существует своя система обучения: помимо практики стажеры изучают теорию; при этом они получают либо полный оклад, либо его часть. Обучающие программы длятся от 2 до 3,5 лет.

Как отмечают составители исследования, это тревожная тенденция, которая может привести к нехватке квалифицированных кадров. Ситуация усугубится в 20-х годах, когда поколение «бэби-бумеров» начнет выходить на пенсию.