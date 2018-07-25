Трое задержанных за пытки в российской колонии признали вину 25.07.2018, 14:10

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Главное – о «пыточном» деле в ярославской колонии.

Сотрудники ярославской колонии Максим Яблоков, Сергей Драчев и Сергей Ефремов, которых обвиняют в избиении заключенного Евгения Макарова, признали свою вину, сообщает "Медиазона" из зала суда в Ярославле, где сегодня решается вопрос об избрании меры пресечения для шестерых обвиняемых в превышении должностных полномочий с применением насилия.

Ранее глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков написал у себя в телеграме, что явку с повинной написали несколько офицеров ФСИН.

"В содеянном раскаиваюсь, желаю дать подробные показания по поводу случившегося. Мне известны все обстоятельства случившегося и лица, участвовавшие. Желаю заключить судебное соглашение", – заявил Максим Яблоков на заседании суда.

Суд принял решение арестовать Драчева, Яблокова и Ефремова на два месяца – до 22 сентября. Срок задержания бывшему заместителю начальника ИК-1 по воспитательной части Мвану Калашникову продлили до 72 часов.

Ведомство проводит проверку в отношении следователя, который год назад не отреагировал на жалобу Макарова и не завел уголовное дело.

Коротко о "пыточном деле"

Видео с пытками в ярославской ИК-1 опубликовала "Новая газета" в пятницу, 20 июля. О жестоких избиениях в этой колонии было известно с апреля 2017 года: тогда на пытки жаловались трое заключенных – Иван Непомнящих, Руслан Вахапов и Евгений Макаров. На опубликованном видео избивают Евгения Макарова.

"Новая газета" выяснила и примерный список сотрудников ФСИН, которые участвовали в избиении.

После заявления Макарова о пытках Следственный комитет просмотрел это видео – оно снималось на видеорегистратор сотрудника колонии – и не нашел нарушений, в том числе "фактов превышения должностных полномочий".

Сразу после публикации видеоролика ФСИН и СК начали проверку, а местное управление стало выяснять, каким образом этот ролик мог попасть в руки журналистов. В день публикации расследования "Новой газеты" СК возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий с применением насилия (пункт "а" части 3 статьи 286 УК РФ).

Адвокат фонда "Общественный вердикт" Ирина Бирюкова уехала из России на следующий день после того, как передала видео "Новой газете", из-за угроз мести от "ряда сотрудников, которые присутствуют на записи".

Через два дня после публикации ролика от службы отстранили 17 сотрудников колонии. Они, предположительно, принимали участие в избиении заключенного, их опознали на видео. Появились неподтвержденные сообщения о задержании двоих сотрудников ИК-1.

23 июля СК сообщил о задержании шестерых сотрудников ИК-1, по словам следователей, опознаны все участники избиения осужденного. Следственный комитет начал проверять работу следователя Родиона Свирского, который отказался возбуждать дело о пытках в июне 2017 года, когда просмотрел то же видео. Выяснилось, что Свирский уволился в ноябре того же года, со службы он ушел в армию.

Замглавы ФСИН Александр Рудый попытался объяснить поведение сотрудников ведомства. По словам Рудого, Евгений Макаров "допустил 136 нарушений в колонии, пытался сделать так, чтобы спровоцировать сотрудников".

"Эта ситуация, с моей точки зрения, была спровоцирована определенными силами, ему периодически подсказывали, чтобы он вел себя вызывающе в отношении с сотрудниками. Но, еще раз говорю, наши сотрудники не провели документирование, как положено, и не дали этому правовую оценку. Вот с этим в службе мы будем бороться", – сказал замглавы ведомства.

Омбудсмен Ярославской области Сергей Бабуркин заявил, что конфликт в ИК-1 начался с того, что надзиратели топтали сапогами письмо от матери, полученное заключенным, спровоцировав его на резкость. А сидевший в ИК-1 Дмитрий Ишевский сказал, что заключенных там били так, что "они не могли пошевелиться":

В интервью Настоящему Времени осужденный по "Болотному делу" Дмитрий Ишевский рассказал, что российский омбудсмен Татьяна Москалькова еще в прошлом году приезжала в ярославскую колонию ИК-1 и видела избитых заключенных: