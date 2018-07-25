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Столетняя британка назвала секретом долголетия любимое пиво и печенье

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  • 25.07.2018, 14:17

Именно эти блюда Эйлин Махер считает залогом своего долголетия.

Жительница Великобритании отметила столетний юбилей и назвала секретом своего долголетия пиво и печенье, сообщает Lenta.ru со ссылкой на BBC News.

Для Эйлин Махер, живущей в доме престарелых в городе Блэкпул графства Ланкашир, устроили вечеринку в честь столетия. Помимо традиционного торта и хереса, на стол подавали её любимое пиво Stella Artois и печенье с ванильным кремом. Именно эти блюда женщина считает залогом своего долголетия. На вечеринке Махер сделала своё первое в жизни селфи и танцевала с дочерью лучшего друга.

«Не ожидала, что в честь моего дня рождения устроят вечеринку, но это очень мило. Было здорово. Я не выспалась, но сделаю это завтра», — поделилась впечатлениями именинница.

«Она особенная женщина. Мы постоянно поставляем пиво для неё. Очень она его любит», — сказала менеджер дома престарелых Элейн Райт.

В 33 года Махер приехала в курортный город Блэкпул на медовый месяц вместе со своим мужем, джазовым пианистом, и осталась в нём навсегда. Она попала в дом престарелых лишь в мае 2015 года после смерти супруга.


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