Заплати за Путина 1 Борис Грозовский, «Сноб»

25.07.2018, 14:26

Зачем в России повышают НДС.

Технично заняв население футбольным чемпионатом, а экспертов — обсуждением пенсионной реформы, чиновники провели через Госдуму увеличение НДС с 18% до 20%. Закон принят, налог вырастет с января 2019 года. Этот незатейливый способ повышения доходов федерального бюджета на 600-620 миллиардов рублей (или 4%) в год оказался чрезвычайно удобным. Население воюет с повышением пенсионного возраста и роста НДС почти не замечает, полагая, что этот налог платит не оно, а кто-то другой. Бизнес доведен до состояния, когда «молчать в тряпочку» — лучший выход. Сопротивление бесполезно, остается расслабиться и делать вид, что получаешь удовольствие.

Между тем даже небольшой, казалось бы, рост НДС намного чувствительнее, чем может показаться на первый взгляд. Сделаем небольшие прикидки. Налог на добавленную стоимость собирается с конечного потребителя и возмещается производителям промежуточных товаров. Торговый оборот в России в прошлом году составил 29,8 триллиона рублей. Льготы по НДС касаются не слишком большого числа товаров. Поэтому НДС в 2017-м дал федеральному бюджету 5,1 триллиона — ненамного меньше, чем если бы весь оборот торговли облагался по ставке 18%. Это весьма существенная сумма — треть доходов федерального бюджета. Увеличенный на 2 процентных пункта налог дал бы бюджету в условиях 2017 года около 570 миллиардов рублей, из чего с учетом инфляции за 2018-2019 годы и получаем оценку ожидаемой прибавки бюджетных доходов в будущем году: порядка 600-620 миллиардов рублей.

Переведем эти миллиарды в понятные цифры. Оборот торговли, то есть объем покупаемых нами в розницу товаров и услуг в расчете на жителя России составляет почти 207 тысяч рублей в год, или около 17 250 рублей в месяц. Два процента от этой суммы — без малого 4140 рублей в год, или 345 рублей в месяц. Это и есть сумма, которую получит федеральный бюджет в среднем с каждого отдельного жителя страны благодаря повышению НДС на два процентных пункта. Насколько мы станем беднее? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно сравнить эту цифру с величиной потребительских расходов домохозяйств. По данным Росстата, в расчете на члена семьи потребительские расходы в IV квартале 2017 составляли в среднем в месяц около 20 тысяч рублей. Значит, повышение НДС на 2% вынимает из семейных бюджетов примерно 1,7% денег, которые тратятся на потребление.

Аналогичную цифру каждый может ориентировочно рассчитать для себя самостоятельно. Например, если ваши потребительские расходы примерно в шесть раз выше среднего по стране и составляют 100 тысяч рублей в месяц, повышение НДС «забирает» у вас 2000 рублей в месяц, а если они вдвое ниже средней суммы — 170 рублей.

Повышение НДС — крайне несвоевременное решение. Российская экономика стагнирует уже скоро десять лет — с 2009 года. Население пережило резкий спад доходов в 2009-м и на рубеже 2014–2015 годов, с тех пор доходы не восстановились. НДС, как налог на потребление, ударяет именно по нему. Это означает, что экономическая стагнация будет продолжаться. Собственно, правительственные прогнозы вполне честно это подтверждают. Обычно в период слабого или отсутствующего экономического роста страны не повышают, а понижают налоги, чтобы подстегнуть экономику ростом потребительских расходов и облегчить населению и бизнесу прохождение кризиса. Исключения связаны с высокой закредитованностью государств: если к моменту кризиса у правительства уже накопился высокий долг, то во время неурядиц ему приходится повышать налоги.

Но это совсем не наш случай. Российский госдолг крайне низок. Мы довольно долго могли бы финансировать госрасходы за счет небольшого увеличения долга. Еще один способ решения проблемы нехватки денег в казне — чуть меньше копить в накопительных бюджетных фондах, повысив с 40 до 45 долларов за баррель цену нефти, сверх которой нефтегазовые доходы тратятся по особой процедуре. Федеральный бюджет в этом году исполняется с солидным профицитом в 1-1,3% ВВП — если не хватает денег на что-то важное, можно было бы отказаться от профицита. Наконец, у российского бюджета есть гигантские резервы по сокращению неэффективных расходов.

Решение повысить НДС озарило правительство после того, как стало понятно, какие расходы предстоят по исполнению «майских указов» президента. Как и шестью годами раньше, после инаугурации Владимир Путин рассказал о приоритетах своего очередного срока. Видимо, эти декларации власть воспринимает как плату за продление своих полномочий. Но «своих» денег у государства нет, и внести эту плату должны все мы.

Благоприятная ситуация с бюджетом позволяет чиновникам думать о проектах, которые не дают экономике ничего, но имеют символическое значение. Вчера Путин поручил правительству подумать о перспективе строительства моста на Сахалин. По первым прикидкам (в процессе работы смета всегда растет), его строительство может обойтись как раз примерно в ту сумму, которую даст за год повышение НДС. Так что можно считать, что мы скидываемся на мост. Экономического смысла соединять остров Сахалин с материком нет, но символическая победа, предмет для гордости — налицо. Вопрос только в том, сколько еще население готово обменивать свои доходы на общенациональные проекты такого рода.

Предположим напоследок, что правительство России действительно попало в ситуацию, когда ему нужно увеличить расходы, а взять эти деньги невозможно ни в закромах, ни за счет госдолга, ни путем повышения эффективности расходов. Реальная ситуация далека от этой гипотетической как небо от земли, но предположим. Какие налоги было бы наиболее целесообразно повысить в этом случае? Конечно, не НДС и не «налог на самозанятых». В целом налоговое бремя у нас не является ни чрезмерно высоким, ни чересчур низким. Есть страны, где через госбюджет перераспределяется намного больше нашего, а есть и такие, где намного меньше. Другое дело, что российские госрасходы ужасающе неэффективны: они сконструированы так, чтобы приносить эффект не столько для «конечных потребителей» — граждан, сколько для распорядителей бюджетных средств и их друзей — государственных и частных компаний, помогающих «осваивать» бюджетные средства. Крымский и сахалинский мосты — это для федерального бюджета расходы, а для компаний-подрядчиков — доходы.

При этом в России экстремально высокое неравенство. Как по доходам, так и (еще выше) по имуществу. Богатые у нас платят очень низкие налоги, при этом в большинстве случаев своим богатством они обязаны не предпринимательской смекалке, а знакомству с теми же распорядителями бюджетных средств. У правительства было несколько способов сгладить это неравенство. Один из них — вместо НДС повысить ставку НДФЛ на высокие доходы. Это плохая мера — в первую очередь она ударила бы по городскому среднему классу. Но есть способы увеличить налоговое бремя для самых богатых, «не трогая» средний класс. Для этого нужно увеличить налоги не на доходы, а на расходы. Только не на все расходы всех потребителей, как это делает НДС, а на демонстративно высокие расходы. На сверхдорогую недвижимость, автомобили и яхты, ювелирку и т.п. И на сверхдорогое имущество (хотя такие налоги собрать труднее).

Сделано этого не было, и не слышно, чтобы подобные идеи обсуждались чиновниками. Это не удивительно. Зачем сильно увеличивать налоговую нагрузку на себя и своих друзей, если можно чуть-чуть поднять налог, который платит все население? Зачем повышать налоги на миллиардеров, если можно ввести налог на самозанятых? Политический режим совершенно не заинтересован в том, чтобы ухудшать положение своей основной опоры, олигархо-бюрократической элиты. Автократическая форма правления, утвердившаяся в России, позволяет держать на очень низком уровне налоги для самых богатых, и на вполне весомом — налоги для всех. Это реакция на годы при социализме (тогда приветствовалось равенство, а теперь каждый за себя).

Благодаря автократии государство снимает с себя прежние обязательства по поддержке образования, медицины, пенсионной системы, держит низкими налоги на богатых и очень высокими — расходы на силовиков, опору режима. Такое положение дел в перспективе лишь увеличивает спрос на справедливость, на «левую» политику. Будущим демократическим лидерам придется сильно повышать налоги на богатство. Это неизбежно, поскольку сегодняшняя экономическая политика с годами приведет к росту «левых» настроений. И это плохо: такие налоги дестимулируют экономический рост в будущем. Так что повышение НДС — это не только продление экономической стагнации на неопределенный срок, но еще и заем у будущего: в качестве реакции на сегодняшнюю политику нам придется пойти на меры, которые будут тормозить развитие экономики и после нас.

Борис Грозовский, «Сноб»