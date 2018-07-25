Названы б/у автомобили, которыми больше всего дорожат владельцы 1 25.07.2018, 14:42

Здесь следует отметить интересный факт.

По данным агентства «Автостат», в 2017 году автовладельцы пользовались своими машинами в среднем 4 года и 9 месяцев. Речь идет об автомобилях, которые имели только по одному владельцу, пишет autonews.ua.

Естественно, это средний показатель. Он меняется в зависимости от бренда и модели автомобиля. Здесь следует отметить интересный факт. Оказывается, владельцы люксовых машин чаще с ними расстаются.

В частности, средний срок владения автомобилем премиального класса равняется 3 лет и 10 месяцев, а автомобилем массового сегмента — 4 года и 10 месяцев (как, например, у Citroen). С чем это связано? Видимо, с финансовым положением автовладельца. Если есть деньги – то автомобиль меняется чаще, и, естественно, скорее всего, он будет люксовым.

Если говорить про «массовые» автомобильные бренды, то не очень охотно со своими машинами расстаются владельцы Suzuki. У них средний срок владения автомобилем достигает 5 лет и 9 месяцев. Это много. Особенно, если сравнить с другими брендами. Например, владельцы южнокорейских KIA катаются на своих машинах в среднем 4 года и 1 месяц, а китайских Lifan – 3 года и 11 месяцев.