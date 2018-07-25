Семь крайне необычных способов быстро найти потерянную вещь 6 25.07.2018, 14:55

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Методы, проверенные поколениями.

Замечали, как часто случается – пропала вещь, вы точно знаете, что она дома, но никак не можете ее найти. Воспользуйтесь необычными способами поиска – простыми необычными ритуалами – и вещь найдется, пишет segodnya.ua.

Люди верили, что если в доме что-то потерялось, это не с проста, это проделки домового. Есть несколько магических способов найти пропавшую в доме вещь, в том числе прибегнуть и к помощи домового. Верить таким ритуалам или нет – дело ваше, но, может, стоит попробовать и утерянная вещь найдется?

1. Попросите домового помочь вам в поиске пропавшей вещи такими словами: "Домовой, домовой, поигрался и отдай". Вещь вскоре найдется – просто попадется вам на глаза.

2. С вечера поставьте в укромном углу чашечку молока и печенье – угощение для домовичка – и попросите его, чтобы подсказал, где искать пропажу. Подсказка придет к вам во сне.

3. Чайную чашку опрокиньте на блюдце вверх донышком – хлоп, представьте, что вы поймали в чашку пропавшую вещь, как в ловушку. Вскоре то, что ищите, найдется.

4. Закройте глаза и мысленно соедините себя и пропавшую вещь серебряной нитью. Затем представьте, как вы притягиваете на эту ниточку пропажу к себе.

5. Отпустите пропажу – перестаньте зацикливаться только на ней и переворачивать весь дом в ее поисках. Если она нужна не срочно, забудьте о ней вообще на несколько дней и вещь найдется сама по себе.

6. Поиски наоборот. Начните искать другую вещь, а эта найдется совершенно неожиданно, очень часто такой метод срабатывает.

7. Вечером перед сном завяжите на ножке стула носовой платок. Информация о том, где искать пропажу, придет к вам утром.