«То есть белорусы платят из своего кармана за экспорт в Китай?» 6 25.07.2018, 15:09

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Что не так с ценами на мясо птицы?

Министерство антимонопольного регулирования и торговли заподозрило семь крупнейших производителей мяса птицы в ценовом сговоре. Названа версия, почему для белорусов подняли цены.

Стоимость мяса птицы выросла практически на треть, при этом для роста цен не было оснований, считают в министерстве.

25 июля представители МАРТ провели пресс-конференцию, во время которой были озвучены возможные причины заметного роста цен на мясо курицы.

— Мы пока не обнаружили экономическую подоплеку, производители ссылаются на то, что вырос импорт мяса птицы в Российскую Федерацию и открылся китайский рынок для производителей. Мы полагаем, что это не основания поднимать цены, — цитирует TUT.BY начальника аналитического управления МАРТ Павла Филиппова.

Расследование может занять до трех месяцев, но, учитывая обстоятельства, министерство постарается завершить его как можно скорее. В случае признания факта нарушения материалы расследования будут отправлены в суд для привлечения субъектов к административной ответственности. Максимальный размер штрафа может составить до 10% от годовой выручки.

Кто заплатит за демпинг?

Экономист Леонид Злотников в экспресс-комментарии «Салідарнасці» отметил, что для завоевания новых рынков производители действительно могут снизить цену на свою продукцию, понеся при этом определенные убытки. И компенсируют их рядовые покупатели за счет повышения цен на внутреннем рынке.

Леонид Злотников ранее подробно изучал экспорт белорусской молочной продукции в Россию и на другие рынки. По его словам, в целом эти поставки убыточны, за исключением некоторых видов продукции.

По словам экономиста, из-за растущей конкуренции со стороны российских производителей, есть проблемы в России и со сбытом и у белорусских птицефабрик.

Глас народа: «Хватит дурью маяться. Открывайте рынок для импорта, по-другому цены не снизятся»

Приведем несколько высказываний на тему, опубликованных на дискуссионной площадке talks.by.

«Надо же убытки компенсировать от экспорта в РФ и Китай».

«Конечно, если китайцы готовы платить больше – значит, мясо уйдет им. А что ж вы хотите? Коммунизм вернуть?»

«То есть белорусы платят из своего кармана за экспорт в Китай?»

«Просто на экспорт производителю выгоднее продавать, чем на внутренний рынок. Если государство не вмешается – вообще все на экспорт будет уходить, а мы будем есть то, что китайцы или русские забракуют».

«Хватит дурью маяться. Открывайте рынок для импорта, по-другому цены не снизятся».