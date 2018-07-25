Конгресс белорусистов, который предполагали впервые провести в Беларуси, не состоится 1 25.07.2018, 15:26

Организаторы столкнулись «со сложностями» в проведении мероприятия.

Об этом сообщили организаторы на сайте конгресса, пишет nn.by.

«После длительного процесса консультаций и подготовительных мероприятий Организационный комитет вынужден объявить, что Международный Конгресс исследователей Беларуси в 2018 году не состоится», — говорится в официальном заявлении.

«С ноября 2017 года по инициативе Организационного комитета, представителей академического сообщества, государственных органов и других заинтересованных сторон велась подготовительная работа по проведению конгресса в Беларуси. В течение последних семи месяцев шли плодотворные и насыщенные консультации с Белорусским государственным университетом, Национальной академией наук Беларуси, представителями академического сообщества, общественных организаций и другими заинтересованными сторонами.

Вместе с тем, при обсуждении технических деталей выявилось значительное количество организационных сложностей. Очевидно, проведение конгресса на высоком организационном уровне с согласованием интересов всех сторон требует гораздо большего времени и организационных мер и не может быть реализованным в этом году.

Мы выражаем благодарность всем академическим учреждениям, государственным органам и общественным структурам, которые формально и неформально поддерживали Организационный комитет в его стремлении впервые провести конгресс в Беларуси. Мы также понимаем, что многие технические и организационные препятствия имеют объективный характер и мы не усматриваем в них политического подтекста», — уверяют организаторы.

«В соответствии с определенной ранее концепцией, Организационный комитет планирует провести следующий Международный конгресс исследователей в 2019 году за пределами Беларуси и будет работать над подготовкой конгресса в Беларуси в 2020 году.

В 2018 году планируется провести только вручение премии Международного Конгресса исследователей Беларуси за лучшие научные публикации по итогам 2017 года. Детали станут известны в ближайшее время», — поделились планами в оргкомитете конгресса.