Названа страна, где произошел резкий рост уровня счастья 1 25.07.2018, 15:32

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Исследователи связывают это с ростом благосостояния.

В Украине резко повысился уровень счастья населения, о чем свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии. Так, год назад счастливыми себя считали 53 % жителей, а то время, как в мае 2018 года этот показатель составил 63%, сообщает korrespondent.net.

При этом отчасти счастливыми себя назвали 16%, а несчастными или несчастливыми - 17 %.

Одной из причин этого явления специалисты называют некоторое увеличение дохода в бедных слоях населения - с 30% до 37%.

При этом социологи подчеркивают, что уровень счастья у людей напрямую зависит от их благосостояния.

Так, среди бедных людей (которым не хватает на еду) счастливыми себя могут назвать лишь 40%, среди малообеспеченных (которым хватает лишь на еду) этот показатель составляет 58%, у людей со средним доходом (когда хватает на еду и одежду, а также откладывать деньги) - это уже 74%, а среди людей с высоким доходом - 85%.

Опросы Киевским международным институтом социологии были проведены с 18 по 30 мая текущего года. В целом в нем приняли участие 2025 жителей различных регионов страны.